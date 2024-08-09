Характеризуется тревогой и депрессией: гастроэнтеролог рассказала про наследственное генетическое заболевание печени

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева обсудила Синдром Жильбера, наследственное и доброкачественное заболевание печени, связанное с нарушением метаболизма билирубина. Это состояние вызывает периодическое повышение уровня неконъюгированного билирубина в крови, что может привести к желтухе.

Основные симптомы включают тошноту, пожелтение кожи и глаз, боли в животе, нарушения стула, усталость, а также психологические проблемы, такие как тревога и депрессия. Для диагностики заболевания рекомендуется анализ крови на билирубин и, при необходимости, генетическое тестирование.

Структура и функции печени при этом заболевании не страдают, но возможна неполная очистка организма от токсинов.

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