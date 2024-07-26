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В США выяснили, что воспаление не имеет ключевую роль в развитии фиброза печени
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В США выяснили, что воспаление не имеет ключевую роль в развитии фиброза печени

Американские медики из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) пришли к выводу, что воспалительные процессы в печени не являются главной причиной развития фиброза печени. Исследования, проведенные на мышах, показали, что даже полное подавление воспалений не предотвращает развитие фиброза.

Эксперименты включали подавление гена LBP, ответственного за воспалительные реакции при бактериальных инфекциях. Несмотря на улучшение функций печени и снижение воспалений, это не оказало значимого влияния на фиброз.

Результаты подтверждают, что превентивная борьба с воспалениями может не предотвратить фиброз, что заставляет исследователей искать новые подходы к лечению этого заболевания.

Фото: commons.wikimedia.org/Ilkasan 02 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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