Гастроэнтеролог Лилия Хабибулина объяснила, что печень — это жизненно важный орган, выполняющий множество функций, включая фильтрацию крови и синтез белков. Заболевания печени могут проявляться неспецифическими симптомами, такими как дискомфорт в животе, тошнота, усталость, а также еще более специфическими признаками, такими как желтуха, кожные высыпания и "печеночные ладони", сообщает Вечерняя Москва.

Некоторые заболевания могут поражать и другие системы органов. Хабибулина подчеркнула важность обращения к врачу при обнаружении признаков заболевания для своевременной диагностики и лечения.

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