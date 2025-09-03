Печеночные рулетики с морковью: как овощная начинка зажигает огонь семейных вечеров
Хотите удивить гостей вкусной и оригинальной закуской? Печеночные рулетики с начинкой из моркови и лука — именно то, что вам нужно! Они получаются сочными, ароматными и исчезают со стола в первую очередь.
Ингредиенты
- Куриная печень — 400 г
- Яйца — 2 шт.
- Пшеничная мука — 30 г
- Манка — 20 г
- Молоко — 100 мл
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
- Растительное масло — 40 мл
- Морковь — 200 г
- Репчатый лук — 150 г
- Плавленый сыр — 100 г
- Растительное масло — 30 мл
- Соль, перец — по вкусу
- Майонез — 30 г
- Зелень — по вкусу
Как приготовить начинку: важные детали
Начинаем с начинки — она придаст рулетикам сочность и пикантность. Морковь и лук очищаем, промываем. Лук мелко рубим, морковь натираем на средней терке. На сковороде с разогретым растительным маслом обжариваем овощи около 6-7 минут, пока они не станут мягкими. Затем снимаем с огня и даем полностью остыть.
Далее добавляем к овощам плавленый сыр, тщательно перемешиваем, солим и перчим по вкусу. Если хотите, сыр можно заменить на другой мягкий сорт — это придаст блюду новый оттенок вкуса.
Приготовление печеночных блинов: пошагово
Кусочки куриной печени очищаем от пленок и жира, тщательно промываем и даем стечь жидкости. В печень разбиваем яйца, вливаем молоко и взбиваем погружным блендером до однородной массы.
Просеиваем муку, чтобы насытить массу воздухом и сделать блины нежными, добавляем манку, соль и перец. Оставляем тесто на 25 минут, чтобы манка набухла. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выливаем часть теста и равномерно распределяем по дну.
Жарим блины по 1,5-2 минуты с каждой стороны до готовности и складываем стопочкой.
Сборка рулетиков и подача
Разделяем начинку на порции, равные количеству блинов. Каждый блин смазываем начинкой и сворачиваем в рулетик. У меня получилось 8 штук.
Зелень мелко рубим и насыпаем в небольшую миску. Края рулетиков аккуратно подравниваем, окунаем в майонез, затем в зелень. Можно подавать рулетики целиком или разрезать на 2-3 части, также обмакивая края в майонез и зелень.
Советы для идеального результата
- Яйца перед использованием обязательно промойте в теплой воде с моющим средством — даже если они кажутся чистыми, на поверхности могут оставаться бактерии.
- Для жарки выбирайте сковороду с антипригарным покрытием и рафинированное растительное масло без запаха.
- Манка придаст структуре блинов легкую пышность и нежность.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru