Рулетики с сыром и черёмухой
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:58

Печеночные рулетики с морковью: как овощная начинка зажигает огонь семейных вечеров

Приготовьте печеночные рулетики с морковью

Хотите удивить гостей вкусной и оригинальной закуской? Печеночные рулетики с начинкой из моркови и лука — именно то, что вам нужно! Они получаются сочными, ароматными и исчезают со стола в первую очередь.

Ингредиенты

  • Куриная печень — 400 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Пшеничная мука — 30 г
  • Манка — 20 г
  • Молоко — 100 мл
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу
  • Растительное масло — 40 мл
  • Морковь — 200 г
  • Репчатый лук — 150 г
  • Плавленый сыр — 100 г
  • Растительное масло — 30 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  • Майонез — 30 г
  • Зелень — по вкусу

Как приготовить начинку: важные детали

Начинаем с начинки — она придаст рулетикам сочность и пикантность. Морковь и лук очищаем, промываем. Лук мелко рубим, морковь натираем на средней терке. На сковороде с разогретым растительным маслом обжариваем овощи около 6-7 минут, пока они не станут мягкими. Затем снимаем с огня и даем полностью остыть.

Далее добавляем к овощам плавленый сыр, тщательно перемешиваем, солим и перчим по вкусу. Если хотите, сыр можно заменить на другой мягкий сорт — это придаст блюду новый оттенок вкуса.

Приготовление печеночных блинов: пошагово

Кусочки куриной печени очищаем от пленок и жира, тщательно промываем и даем стечь жидкости. В печень разбиваем яйца, вливаем молоко и взбиваем погружным блендером до однородной массы.

Просеиваем муку, чтобы насытить массу воздухом и сделать блины нежными, добавляем манку, соль и перец. Оставляем тесто на 25 минут, чтобы манка набухла. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выливаем часть теста и равномерно распределяем по дну.

Жарим блины по 1,5-2 минуты с каждой стороны до готовности и складываем стопочкой.

Сборка рулетиков и подача

Разделяем начинку на порции, равные количеству блинов. Каждый блин смазываем начинкой и сворачиваем в рулетик. У меня получилось 8 штук.

Зелень мелко рубим и насыпаем в небольшую миску. Края рулетиков аккуратно подравниваем, окунаем в майонез, затем в зелень. Можно подавать рулетики целиком или разрезать на 2-3 части, также обмакивая края в майонез и зелень.

Советы для идеального результата

  • Яйца перед использованием обязательно промойте в теплой воде с моющим средством — даже если они кажутся чистыми, на поверхности могут оставаться бактерии.
  • Для жарки выбирайте сковороду с антипригарным покрытием и рафинированное растительное масло без запаха.
  • Манка придаст структуре блинов легкую пышность и нежность.

