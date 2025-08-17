Печёночный рулет: ваш универсальный помощник для праздничного стола

Хотите удивить гостей или порадовать семью изысканной закуской? Печёночный рулет — идеальный вариант! Он тает во рту, выглядит аппетитно и готовится без лишних хлопот.

Почему стоит попробовать?

Подходит и для праздника, и для повседневного меню.

Готовится из доступных продуктов.

Можно экспериментировать с разными видами печени и начинки.

Ингредиенты

Печень (свиная, говяжья или куриная) — 500 г

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Сливочное масло — 30 г

Плавленый сыр — 250 г

Растительное масло — 30 г

Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Промойте печень, удалите плёнки и жилки. Нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до лёгкого побеления. Добавьте к печени мелко нарезанный лук и натёртую морковь. Жарьте до мягкости, затем посолите и поперчите.

Пропустите печень с овощами через мясорубку или взбейте блендером до однородности. Добавьте сливочное масло — оно придаст паштету пластичность. Распределите печёночную массу на фольге слоем в 1 см. Сверху равномерно намажьте плавленый сыр, отступая от краёв. Аккуратно сверните рулет, запакуйте в фольгу и уберите в холодильник на 1 час.

Охлаждённый рулет нарежьте порционно. Он отлично держит форму и выглядит по-праздничному.