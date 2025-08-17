Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Свиной рулет с черемшой и диким чесноком
Свиной рулет с черемшой и диким чесноком
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:46

Печёночный рулет: ваш универсальный помощник для праздничного стола

Как приготовить печёночный рулет: пошаговый рецепт от шеф-повара

Хотите удивить гостей или порадовать семью изысканной закуской? Печёночный рулет — идеальный вариант! Он тает во рту, выглядит аппетитно и готовится без лишних хлопот.

Почему стоит попробовать?

  • Подходит и для праздника, и для повседневного меню.
  • Готовится из доступных продуктов.
  • Можно экспериментировать с разными видами печени и начинки.

Ингредиенты

  • Печень (свиная, говяжья или куриная) — 500 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сливочное масло — 30 г
  • Плавленый сыр — 250 г
  • Растительное масло — 30 г
  • Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Промойте печень, удалите плёнки и жилки. Нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до лёгкого побеления. Добавьте к печени мелко нарезанный лук и натёртую морковь. Жарьте до мягкости, затем посолите и поперчите.

Пропустите печень с овощами через мясорубку или взбейте блендером до однородности. Добавьте сливочное масло — оно придаст паштету пластичность. Распределите печёночную массу на фольге слоем в 1 см. Сверху равномерно намажьте плавленый сыр, отступая от краёв. Аккуратно сверните рулет, запакуйте в фольгу и уберите в холодильник на 1 час.

Охлаждённый рулет нарежьте порционно. Он отлично держит форму и выглядит по-праздничному.

Читайте также

Говядина в тёплом салате: как сохранить сочность и вкус сегодня в 1:13

Он тёплый, но его едят холодным: парадокс салата с говядиной

Яркий, сытный и простой в приготовлении — тёплый салат с говядиной и овощами станет хитом вашего стола. Узнайте, как сохранить сочность мяса и баланс вкуса!

Читать полностью » Рецепт пирога с кабачком и специями для лёгкой домашней выпечки сегодня в 0:27

Кабачки идут не в рагу и не в икру — из них выходит мягкий пирог с пряным вкусом

Ароматный кабачковый пирог со специями удивляет: простой овощ превращается в нежный десерт с корицей, изюмом и тёплым вкусом домашней выпечки.

Читать полностью » Учёные США поставили кресс-салат на первое место по содержанию витаминов и минералов сегодня в 0:26

Не модный и слегка горький, но самый полезный овощ в мире — многие обходят его стороной

Кресс-салат — лидер среди полезных овощей, но о нём почти забыли. Почему этот суперпродукт редко едят и как вернуть его на стол?

Читать полностью » Как правильно консервировать кабачковую икру: советы от шеф-повара сегодня в 0:07

Вкус, который вы не ожидали: как кабачки, помидоры и лук создают кулинарный шедевр

Узнайте, как легко и быстро приготовить простую икру из кабачков, лука и помидоров на зиму. Летний вкус в каждой ложке!

Читать полностью » Польза шампиньонов в сметане: что нужно знать о блюде сегодня в 0:02

Польза и простота: как шампиньоны в сметане могут изменить ваш рацион

Сочные шампиньоны в сметане с чесноком — простое, но эффектное блюдо. Готовится за полчаса, подходит для ужина и праздников. Подавайте горячим или холодным!

Читать полностью » Полезные гарниры за 5 минут — рекомендации по быстрой замене фастфуда вчера в 23:42

Вкусно, быстро, без "Е-шек": чем заменить лапшу из пакета после тяжёлого дня

После работы хочется перекусить быстро и без хлопот? Вот пять альтернатив лапше и пюре из пакетика — готовятся мгновенно и не вредят здоровью.

Читать полностью » Врач объяснила, как избежать переедания и усталости с помощью перекусов вчера в 22:36

Фастфуд — это не шаурма: что можно съесть быстро и без вреда для здоровья

Быстрый перекус не обязательно вреден. Диетолог Екатерина Ширшова раскрывает, как питаться на бегу так, чтобы не навредить ни фигуре, ни здоровью.

Читать полностью » Белый чай снижает уровень сахара и холестерина — подтверждена польза при диабете вчера в 21:30

Чай, который почти никто не пробовал: в чём тайна белого настоя

Белый чай — один из самых ценных напитков в мире. Рассказываем, почему он так называется, как его делают и в чём его исключительная польза для организма.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Невролог Габитова предупредила об опасности самостоятельного вправления позвоночника
Еда

Как приготовить ликер из черноплодной рябины в домашних условиях
Спорт и фитнес

Приложение Future предлагает персональные тренировки под контролем PhD по кинезиологии Сары Гаскон
Садоводство

Как правильно поливать алоэ: три шага к здоровому растению
Еда

Как приготовить торт Невеста из 12 коржей: советы кондитера
Культура и шоу-бизнес

The Hollywood Reporter: Лили Коллинз снимется в комедии Amazon MGM "Close Personal Friends"
Авто и мото

Студенты из Нанси разработали интеллектуальный лежачий полицейский BumpGuard
Наука и технологии

Advanced Materials: новое устройство генерирует энергию из атмосферной влаги
