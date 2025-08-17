Печёночный рулет: ваш универсальный помощник для праздничного стола
Хотите удивить гостей или порадовать семью изысканной закуской? Печёночный рулет — идеальный вариант! Он тает во рту, выглядит аппетитно и готовится без лишних хлопот.
Почему стоит попробовать?
- Подходит и для праздника, и для повседневного меню.
- Готовится из доступных продуктов.
- Можно экспериментировать с разными видами печени и начинки.
Ингредиенты
- Печень (свиная, говяжья или куриная) — 500 г
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сливочное масло — 30 г
- Плавленый сыр — 250 г
- Растительное масло — 30 г
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
Промойте печень, удалите плёнки и жилки. Нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до лёгкого побеления. Добавьте к печени мелко нарезанный лук и натёртую морковь. Жарьте до мягкости, затем посолите и поперчите.
Пропустите печень с овощами через мясорубку или взбейте блендером до однородности. Добавьте сливочное масло — оно придаст паштету пластичность. Распределите печёночную массу на фольге слоем в 1 см. Сверху равномерно намажьте плавленый сыр, отступая от краёв. Аккуратно сверните рулет, запакуйте в фольгу и уберите в холодильник на 1 час.
Охлаждённый рулет нарежьте порционно. Он отлично держит форму и выглядит по-праздничному.
