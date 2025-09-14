Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Печень
Печень
© Wikimedia Commons by Suseno is licensed under CC0
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:29

Алкоголь ломает не только печень — клетки застывают в ловушке без выхода

Алкоголь вызывает воспаление и замедляет восстановление печени — данные университетов США

Представьте, что печень — это удивительный орган, который умеет самовосстанавливаться после различных ударов. Но алкоголь может сломать этот механизм, оставляя следы, даже если человек давно завязал с выпивкой. Учёные из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн и их коллеги из Университета Дьюка разобрались, почему это происходит. Они опубликовали исследование в журнале Nature Communications, и оно проливает свет на молекулярные причины проблемы. Давайте разберёмся, что там к чему, и как это может повлиять на наше понимание здоровья печени.

Что происходит с печенью при алкогольном поражении

Печень — настоящий боец среди органов: она способна восстанавливаться после травм, инфекций или даже частичных повреждений. Но алкогольный гепатит и цирроз ставят под удар эту способность. В тяжёлых случаях единственный выход — трансплантация, чтобы спасти жизнь. Исследователи обнаружили, что клетки печени при злоупотреблении спиртным застревают в промежуточном состоянии. Они пытаются превратиться в регенеративные предшественники, но процесс срывается, и клетки теряют функциональность, включая умение делиться активно. Это бьёт не только по повреждённым клеткам, но и по здоровым, приводя к общей печёночной недостаточности.

Главная причина кроется в сбое "сшивания" РНК, которое нужно для правильной сборки белков. Учёные выявили дефицит белка ESRP2, который отвечает за этот процесс. Без него РНК не работает как надо, и клетки не могут завершить трансформацию. В экспериментах на мышах, лишённых ESRP2, возникали те же проблемы, что и у людей с тяжёлым алкогольным гепатитом. Плюс ко всему, воспалительные факторы от иммунных клеток в повреждённой печени ещё больше снижают выработку этого белка, усугубляя ситуацию.

Советы шаг за шагом: как поддержать печень после алкоголя

Если вы хотите помочь печени восстановиться, следуйте этому пошаговому плану. Он включает конкретные продукты и услуги, чтобы сделать процесс практичным.

  1. Оцените состояние: Сдайте анализы крови на ферменты печени, чтобы понять уровень повреждения. Используйте домашние тесты или обратитесь к гепатологу.
  2. Начните с детокса: Введите в рацион витамины B и E, а также гепатопротекторы вроде силимарина. Купите их в аптеке или онлайн — они стоят от 500 рублей за упаковку.
  3. Добавьте антиоксиданты: Используйте оливковое масло или сыворотки с витамином C для ежедневного приёма. Это поможет снизить воспаление.
  4. Включите физическую активность: Занимайтесь лёгкими упражнениями, как прогулки, и посетите СПА для массажей — они улучшают кровообращение в печени.
  5. Мониторьте прогресс: Через месяц повторите анализы и скорректируйте план с врачом. Если нужно, добавьте препараты для блокировки воспаления.

Мифы и правда о восстановлении печени

Вокруг здоровья печени ходит много слухов. Давайте разберём популярные мифы и проверим их на правду, чтобы не тратить время зря.

Миф: печень восстанавливается сама после любого алкоголя.

Правда: да, но только если повреждение не слишком тяжёлое. При циррозе нужны витамины и препараты, иначе механизм срывается из-за ESRP2.

Миф: витамины для печени — это пустышка.

Правда: они реально помогают, особенно B-комплексы и антиоксиданты, поддерживая РНК-сплайсинг.

Миф: СПА и детокс заменяют лечение.

Правда: это хорошее дополнение, но не основа. Без блокировки воспаления сыворотки не решат проблему с ESRP2.

FAQ: Вопросы о печени и алкоголе

Как выбрать витамины для восстановления печени?

Ищите комплексы с силимарином и витамином E — они доступны в аптеках, от 300 рублей. Читайте отзывы и проверяйте состав на сайте производителя.

Сколько стоит курс лечения алкогольного гепатита?

Зависит от стадии: анализы — от 1000 рублей, препараты — 5000–15000 рублей за месяц. СПА-сессии добавят 2000–5000 рублей.

Что лучше: натуральные добавки или медикаменты?

Для профилактики — добавки, для тяжёлых случаев — медикаменты под контролем врача. Комбинируйте для лучшего эффекта.

Исторический контекст: Эволюция исследований печени

Исследования печени идут давно. В 19 веке учёные заметили её регенерацию, но только в 20-м открыли роль алкоголя. В 1980-х появились первые гепатопротекторы. Сейчас работы вроде этой из Университета Иллинойса показывают молекулярные детали, как дефицит ESRP2. Это помогает развивать витамины и сыворотки для детокса.

Алкоголь не только бьёт по печени, но и нарушает сон и психическое состояние. Стресс от зависимости ухудшает регенерацию, вызывая воспаление. Психологи рекомендуют терапию для борьбы с зависимостью, а сон нормализуют с помощью мелатонина (витаминные добавки от 200 рублей). Это снижает нагрузку на печень и помогает клеткам восстанавливаться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Йога улучшает когнитивные функции у женщин после менопаузы вчера в 23:39

Йога для мозга: что скрывают древние практики и почему это важно после менопаузы

Исследования показывают: йога не только расслабляет, но и защищает мозг от старения. Особенно полезна для женщин после менопаузы. Узнайте, как начать!

Читать полностью » Магнитный цикл Солнца влияет на геомагнитную активность Земли — данные НАСА вчера в 19:16

Космическая погода бушует: как магнитный цикл Солнца угрожает технологиям и здоровью миллиардов

Узнайте, как 11-летний ритм Солнца влияет на нашу жизнь: от сияний до технологий. Что ждёт Землю в пике активности?

Читать полностью » Древняя ДНК мастодонтов раскрывает миграции: данные учёных Университета Альберты вчера в 18:56

Мастодонты подсказывают будущее: их древняя ДНК открывает лайфхаки выживания

Новое исследование древней ДНК мастодонтов раскрывает удивительное генетическое разнообразие и масштабные миграции этих гигантов ледникового периода по Северной Америке.

Читать полностью » Трепанация на мумифицированной голове аймара: исследование в Ла-Пасе вчера в 18:31

Боливийская мумия раскрывает неожиданный поворот: трепанация как ключ к забытому наследию аймара

Удивительное открытие в археологии: мумифицированная голова из Боливии раскрывает секреты древних ритуалов аймара, заставляя переосмыслить наследие

Читать полностью » Астероид 2025 PN7 может стать квазилуной Земли — астрономы ЦМП вчера в 17:55

Земля обзаводится тайным спутником: крошечный астероид кружит рядом, но не все знают почему

Недавно обнаруженный крошечный астероид 2025 PN7 может стать новым квазиспутником Земли. Что скрывается в его орбите и сколько еще таких гостей летает рядом?

Читать полностью » Нейробиологи описали процесс визуализации связей в мозге с помощью гаджетов и релаксации вчера в 17:21

Электрические импульсы мозга — это не хаос, а шифр: что произойдёт, если его расшифровать

Ученые из Токийского университета открыли способ картировать скрытые связи в мозге через электрические импульсы. Что это значит для вашего здоровья и какие секреты скрыты внутри?

Читать полностью » Грецкие орехи повышают уровень мелатонина и улучшают качество сна: исследование вчера в 16:05

Грецкие орехи — калории, которые борются с усталостью: как вредное становится спасением для сна

Исследование раскрывает, как грецкие орехи могут стать вашим союзником в борьбе с бессонницей. Узнайте секреты качественного сна без усилий!

Читать полностью » Исследование Mayo Clinic: пожилые с хронической бессонницей быстрее теряют память и внимание вчера в 15:43

В XIX веке бессонницу считали истощением нервов, сегодня — дорогой к деменции

Учёные выяснили, что хроническая бессонница не просто ухудшает самочувствие, но и может ускорять старение мозга. Узнайте, чем это опасно.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Абдурахман Мусаев назвал тёмный шоколад полезным для сердца и сосудов
Садоводство

Тюльпаны и гиацинты в Марий Эл рекомендуется сажать до середины октября
Туризм

Американец Энтони рассказал, что ему понравилось и что раздражало в Венгрии
Питомцы

Почечная недостаточность у собак: ветеринары назвали породы в группе риска
Наука

Астрономы обнаружили замаскированные квазары в пыли галактик с помощью телескопа James Webb
Технологии

Intel APO получила поддержку ещё 15 игр, включая God of War и Metro Exodus
Авто и мото

Ирина Франк назвала причины выхода из строя свечей накаливания в дизельных двигателях
Еда

Как приготовить сальсу с фасолью, кукурузой и авокадо дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet