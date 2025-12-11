Ожирение и диабет бьют по печени: как обычные болезни приводят к страшному диагнозу

Цирроз печени стремительно выходит на один из первых планов среди самых опасных заболеваний, поражающих людей трудоспособного возраста в России. Как сообщает life. ru, врачи фиксируют устойчивый рост числа случаев, и картина становится всё более тревожной на фоне поздней диагностики и роста факторов риска.

Почему цирроз прогрессирует

Терапевт Надежда Чернышова отмечает, что в стране наблюдается настоящий "бум" цирроза, причём значительная часть заболевших сталкивается с тяжёлыми осложнениями уже на поздних стадиях. Болезнь входит в тройку основных причин смерти в активном возрасте, уступая только сердечно-сосудистым патологиям и онкологии.

По словам врача, динамика ухудшается не только из-за увеличения числа пациентов с алкогольной зависимостью. На ситуацию влияют рост ожирения, распространённость сахарного диабета и позднее выявление вирусных гепатитов. Эти факторы формируют общий фон, при котором печень постепенно теряет функциональность, а симптомы долго остаются незаметными.

Как проявляется заболевание

Цирроз на ранних этапах развивается почти бессимптомно, что делает своевременное выявление особенно сложным. Человек может испытывать лёгкое недомогание, упадок сил, нарушения пищеварения или головные боли. Эти признаки нередко воспринимаются как следствие стресса или усталости, что отодвигает обращение к врачу.

Когда появляются внешние симптомы — например, желтуха, характеризующаяся пожелтением кожи и глаз, — речь зачастую идёт о поздних и нередко необратимых стадиях. На этом этапе возможности лечения существенно ограничены, а прогноз становится более тяжёлым, что подчёркивает необходимость ранней диагностики.

Кто находится в зоне риска

Рост числа заболевших связывают с распространённостью привычек и состояний, заметно влияющих на здоровье печени. В группу риска входят люди, регулярно употребляющие алкоголь, а также пациенты с ожирением или диабетом. Дополнительным фактором становится недооценка масштабов заболевания, поскольку многие не связывают лёгкие нарушения самочувствия с патологией печени.

Эксперты подчёркивают, что совокупность этих условий делает цирроз одной из ключевых медицинских проблем в активной возрастной группе. Сложность распознавания болезни на ранних этапах усиливает нагрузку на систему здравоохранения и увеличивает число тяжёлых клинических случаев, требующих длительной терапии.