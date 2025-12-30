Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Стакан домашнего молока
Стакан домашнего молока
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:22

Печень берёт удар на себя: что нужно сделать сразу после новогодних застолий

Разгрузочный день снижает нагрузку на организм после праздников — диетолог Белоусова

После обильных новогодних застолий организму важно помочь восстановиться, начав с поддержки печени и мягкого очищения. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

С чего начать восстановление после праздников

По словам специалиста, именно печень принимает на себя основную нагрузку после переедания и употребления алкоголя, поэтому в первые дни января внимание стоит уделить прежде всего ей.

"Первое, что действительно помогает восстановиться после Нового года, — это гепатопротекторы. Самый безопасный вариант — экстракт расторопши, но не масло, а именно экстракт, который улучшает работу клеток печени", — пояснила Анна Белоусова.

Врач отметила, что для активации обменных процессов и ускорения естественной детоксикации можно использовать и простые аптечные средства.

"Дополнительно можно использовать янтарную кислоту или сочетание янтарной и лимонной кислот. Эти вещества запускают очищающие циклы в печени и помогают ей быстрее справиться с последствиями праздников", — уточнила она.

Разгрузочный день — без стресса для организма

Еще одним эффективным способом восстановления Белоусова назвала разгрузочный день. По ее словам, лучше всего проводить его уже 3 января, когда основной пик праздничных застолий позади, но организм еще нуждается в передышке.

В качестве щадящего варианта врач рекомендует рисово-компотный день.

"Самый простой детокс — это рисово-компотный день. Нужно сварить твердые сорта риса, например басмати или жасмин, чтобы зерна оставались целыми, и в течение дня съесть примерно стакан отварного риса", — рассказала диетолог.

В качестве напитка, по ее словам, подойдет компот из сухофруктов без избытка сахара. Он помогает избежать запоров, выводит лишнюю соль и снижает отечность.

Чего лучше избегать после застолий

Анна Белоусова отдельно предостерегла от употребления квашеной капусты в первые дни после праздников. Несмотря на репутацию полезного продукта, после новогоднего стола она может принести больше вреда, чем пользы.

По словам врача, квашеная капуста часто вызывает повышенное газообразование и содержит много соли, а после праздничного переедания организму, наоборот, необходимо избавляться от избыточного натрия, а не получать его дополнительно.

Эксперт подчеркнула, что восстановление после праздников должно быть мягким и постепенным — без жестких диет и агрессивных "детоксов", которые могут только усилить нагрузку на организм.

