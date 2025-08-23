Алкоголь ни при чём: как печень разрушают даже безобидные продукты

Алкоголь давно считается главным врагом печени. Однако некоторые привычные продукты наносят ей не меньший ущерб. Об этом в интервью UfaTime. ru рассказала врач общей практики Айгуль Арсланова.

Сладости и напитки с сахаром

Главную угрозу, по словам специалиста, представляет избыток сахара.

Сладкая газировка, пакетированные соки, конфеты, пирожные и другие десерты заставляют печень перерабатывать излишки глюкозы в жир. Постепенно это приводит к развитию неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), воспалительным процессам и даже циррозу.

Жирное и жареное

Фастфуд, картофель фри, жирное мясо — всё это перегружает орган. Постоянное употребление такой пищи нарушает обменные процессы и ускоряет накопление жировых отложений в печени.

Соль и переработанное мясо

Не меньший вред наносит избыток соли. Полуфабрикаты, консервы, сосиски, колбасы и бекон увеличивают нагрузку на печень и создают условия для хронических заболеваний.

Белый хлеб и выпечка

Продукты из рафинированной муки также попали в "чёрный список". Они резко повышают уровень сахара в крови, а это вновь вынуждает печень работать на износ.

Рыба с высоким содержанием ртути

Отдельно врач предостерегла от частого употребления акулы, рыбы-меча и королевской макрели. Из-за высокого содержания ртути такая рыба может провоцировать токсическое поражение печени.

Беречь печень можно не только отказавшись от алкоголя, но и пересмотрев свой ежедневный рацион. Снижение потребления сахара, соли, жирной и переработанной пищи — лучший способ предотвратить развитие тяжёлых заболеваний.