Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
колбаса
колбаса
© Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:49

Печень разрушается не от алкоголя: настоящая опасность скрыта в повседневных продуктах

Медики: сахар и трансжиры повышают риск жировой болезни печени

Печень — это орган, без которого невозможно представить работу организма. Она фильтрует кровь, нейтрализует токсины, управляет обменом веществ, хранит витамины и минералы, а также синтезирует белки, отвечающие за свёртываемость крови. Но при этом печень уязвима: каждый день она сталкивается с продуктами, которые способны незаметно подрывать её здоровье.

Почему питание определяет состояние печени

Часто считают, что главные враги печени — это алкоголь и вирусные гепатиты. Но всё больше врачей отмечают, что ежедневный рацион может быть даже опаснее. Современный образ жизни, изобилие фастфуда и сладких напитков приводят к тому, что неалкогольная жировая болезнь печени стала самой распространённой хронической патологией этого органа.

Печень принимает на себя первую ударную волну: перерабатывает сахара, жиры и белки, обезвреживает добавки и красители. Если организм перегружен нездоровой пищей, клетки печени начинают работать на износ, что в итоге приводит к воспалению и накоплению жира.

1. Сахар и сиропы

Избыточное употребление сахара и особенно фруктозы — прямой путь к ожирению печени. В отличие от глюкозы, фруктоза почти полностью перерабатывается именно в печени. Когда её слишком много, орган вынужден превращать избыток в жир. Так развивается стеатоз — первая стадия жировой болезни печени. Постепенно к этому присоединяется инсулинорезистентность, воспаление и риск фиброза.

Скрытый сахар встречается в газированных напитках, пакетированных соках, сладких йогуртах, соусах и даже хлебе. Именно регулярное употребление таких продуктов особенно опасно.

2. Трансжиры и избыток насыщенных жиров

Трансжиры — это искусственные соединения, образующиеся при гидрогенизации растительных масел. Они повышают уровень "плохого" холестерина, провоцируют воспаление и ускоряют развитие жировой болезни печени. В избытке они встречаются в маргарине, промышленной выпечке, чипсах, фастфуде.

Насыщенные жиры в умеренных количествах допустимы, но их переизбыток также приводит к перегрузке печени. Жирное мясо, сливочное масло, колбасы и сыры — всё это источники проблем, если есть их каждый день.

3. Колбасные изделия и переработанное мясо

На первый взгляд колбаса — это белок. Но вместе с ним человек получает избыток соли, жиров и консервантов. Для продления срока хранения используют нитриты и нитраты, которые оказывают токсическое воздействие на печень и повышают риск онкологических заболеваний. Постоянное присутствие таких продуктов в рационе увеличивает нагрузку на печень и почки.

4. Жареное и неправильные масла

При жарке на подсолнечном или соевом масле выделяются токсичные соединения: трансжиры, акролеин и окисленные жиры. Они вызывают окислительный стресс и воспаление. Кроме того, многие масла содержат слишком много омега-6 жирных кислот, которые в избытке провоцируют хроническое воспаление.

Безопаснее выбирать способы приготовления без жарки: запекание, тушение или готовку на пару. Если всё же жарить, то лучше использовать масла с высокой температурой дымления, например рафинированное оливковое или авокадо.

5. Белый хлеб и рафинированные углеводы

Выпечка из белой муки, сладкие завтраки, рис и макароны из мягких сортов быстро превращаются в глюкозу, вызывая резкие скачки сахара. Печень вынуждена перерабатывать избыток глюкозы в жир, что запускает те же процессы, что и при чрезмерном потреблении фруктозы. Кроме того, такие продукты почти лишены клетчатки, которая играет важную роль в пищеварении и косвенно поддерживает здоровье печени.

Как снизить риски

Чтобы поддержать печень, достаточно внести несколько изменений в рацион:

  • уменьшить количество сладких напитков и десертов;
  • отказаться от маргарина, фастфуда и промышленной выпечки;
  • выбирать нежирное мясо, птицу и рыбу вместо колбас;
  • заменить жарку на запекание и тушение;
  • включить в меню цельнозерновые продукты, овощи, зелень, ягоды;
  • пить достаточно воды и ограничить алкоголь.

Кофе без сахара и сливок также показал защитное действие для печени, а регулярное употребление продуктов с омега-3 помогает снизить воспаление.

Печень способна восстанавливаться, но у неё есть предел. Систематическое употребление сахара, трансжиров, колбасных изделий, жареной еды и рафинированных углеводов приводит к постепенному разрушению этого органа. Зная, какие продукты особенно опасны, можно вовремя скорректировать питание и сохранить здоровье на годы вперёд.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Витаминный запас: какие осенние ягоды необходимо включить в рацион сегодня в 13:26

Осенний эликсир: 3 ягоды, которые помогут пережить холода без болезней

Откройте для себя топ-3 осенних ягод, которые помогут укрепить иммунитет и поддержать здоровье в сезон простуд. Облепиха, брусника и клюква – природный источник витаминов!

Читать полностью » Врачи назвали киви мягким средством для нормализации работы кишечника сегодня в 13:19

Чернослив против киви: какой фрукт работает эффективнее для кишечника

Почему киви лучше чернослива и псиллиума для пищеварения? Врачи объяснили, как фрукт помогает кишечнику и укрепляет иммунитет.

Читать полностью » Врач напомнил: детям можно делать прививку от гриппа с шести месяцев сегодня в 12:44

С началом школы вирусы атакуют: как защитить ребёнка от инфекций

Почему начало учебного года увеличивает риск вирусных инфекций у детей? Педиатр рассказал о вакцинации и простых способах защиты.

Читать полностью » Как часто можно есть картофель без вреда для здоровья: рекомендации врачей сегодня в 12:26

Ошибка всех худеющих: зачем готовить картофель накануне и есть холодным — неожиданное открытие гастроэнтерологов

Картофель незаслуженно считают вредным: гастроэнтеролог Екатерина Кашух раскрыла, как с помощью правильного приготовления раскрыть пользу клубней — от резистентного крахмала до защиты сердца.

Читать полностью » Психиатр Руслан Исаев: у курильщиков уровень витамина С ниже из-за оксидативного стресса сегодня в 11:40

Курильщикам нужно на 35 мг витамина С больше: что добавить в рацион

Почему у курильщиков ниже уровень витамина С? Врач объяснил, как табак разрушает антиоксидантную защиту организма и что с этим делать.

Читать полностью » Терапевт Михаил Братусь: почему рыба 1-2 раза в неделю спасает от диабета и болезней сердца сегодня в 11:15

Недостаток этого элемента в рыбе грозит катастрофой для щитовидки — проверьте своё меню

Терапевт Михаил Братусь раскрывает, почему рыба 1-2 раза в неделю – ключ к долголетию. Омега-3, йод и витамин D борются с диабетом, раком и укрепляют мозг. Как средиземноморская диета спасает сердце и почему японцы живут дольше?

Читать полностью » Невролог Екатерина Демьяновская объяснила, как проявляется деменция на ранних стадиях сегодня в 10:36

Забывчивость или начало деменции: как распознать первые признаки

Какие первые признаки деменции стоит заметить вовремя? Врач рассказала о причинах, стадиях и возможностях замедлить прогресс болезни.

Читать полностью » Как сохранить пользу грибов на зиму: выбираем метод хранения и учитываем противопоказания сегодня в 10:15

Вкус и польза в одной корзине: эти секреты хранения грибов удивят даже опытных грибников

Диетолог назвала лучший способ хранения грибов, чтобы сохранить максимум витаминов и полезных веществ. Узнайте, как правильно заготовить грибы на зиму и кому они противопоказаны!

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринар Вера Меньшикова: абиссинская кошка отличается грациозностью и умом
ПФО

МИД КНР: безвизовый въезд в Китай для граждан России откроется с 15 сентября
Спорт и фитнес

Лучшее время для тренировок зависит от энергии и мотивации — Cleveland Clinic
Садоводство

Опасность в горшке: 5 популярных комнатных растений, содержащих яд – симптомы и меры предосторожности
Красота и здоровье

Медики рассказали, как стресс и недосып мешают нормализации уровня сахара
Красота и здоровье

Эксперты: прогулка после еды и медленное пережёвывание снижают уровень глюкозы в крови
Туризм

Главные достопримечательности Таллинна: старый город, Кадриорг и остров Аэгна
Спорт и фитнес

Как правильно выполнять muscle up на кольцах и турнике объяснил тренер Кайл Бауфман
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet