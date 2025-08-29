етыре сервиса, которые меняют привычные тренировки — неожиданно для миллионов

Представьте: вам не нужно выходить из дома, чтобы попасть на занятие по barre, сайклингу или даже в энергичный boot-camp. Сегодня студия сама приходит к вам — в прямом эфире через смартфон, компьютер или телевизор.

Почему live-stream тренировки набирают популярность

Люди хотят оставаться активными, несмотря на плотный график и заботу о семье. "Люди заняты, у них есть дети, работа, но они всё равно стремятся быть в форме", — объясняет Кристи Маррачини, руководитель продакшна онлайн-платформы NEOU.

Потребность заниматься "где угодно и когда удобно" подталкивает бренды к созданию сервисов, которые позволяют тренироваться в прямом эфире. Так, Peloton связывает онлайн-занятия со своим фирменным оборудованием, а NEOU и obé предлагают полноценный опыт студийных тренировок даже тем, у кого нет велотренажёра или беговой дорожки.

Четыре платформы, которые стоит попробовать

1. Peloton. Это один из первых игроков на рынке онлайн-фитнеса. Владельцы фирменного велосипеда или беговой дорожки получают тысячи занятий прямо с экрана устройства. Но и без оборудования можно использовать приложение: занятия по силовой подготовке, йоге, растяжке и даже медитации доступны каждому. Автор текста отмечает, что тренировка с популярным инструктором Эммой Лаввелл оставила ощущение реального присутствия в студии — даже через экран телефона.

2. NEOU Fitness. Эта платформа делает ставку на разнообразие. В библиотеке более 1400 тренировок — от йоги до необычных форматов вроде Aoki Bootcamp под миксы Стива Аоки. Пользователь может заранее добавить занятие в календарь, чтобы не пропустить эфир. Журналист протестировал класс йоги "MOVE" с Бриттани Байфилд и отметил удобство и продуманность именно под онлайн-аудиторию.

3. obé. Дружелюбная и яркая платформа, где все занятия длятся не более 28 минут. Три направления — Define (сила), Sweat (кардио), Flow (йога). Атмосфера максимально лёгкая, инструкторы активно поддерживают участников: "Let's go, Mandy!" — кричит тренер Кэти во время танцевальной кардиотренировки. Подходит новичкам и занятым людям, которые ценят короткие, но эффективные занятия.

4. FORTË. Эта компания сотрудничает со студиями по всей стране, помогая им выходить в онлайн. Подписка даёт доступ к тренировкам в стиле HIIT, barre и даже кикбоксинга. Журналист попробовал класс "Ripped All Over" из Нью-Йорка и отметил атмосферу, похожую на Barry's Bootcamp. Минус — качество съёмки и обилие крепких слов от тренера, из-за чего сервис показался менее проработанным по сравнению с конкурентами.

Что выбрать

Если вы хотите дисциплины и богатого выбора — обратите внимание на Peloton. Любителям новизны и драйва понравится NEOU. Тем, кто ценит лёгкость и игру, — obé. А FORTË скорее подойдёт тем, кто ищет атмосферу настоящей студии, пусть даже в более "сыром" формате.

Факт: в 2023 году рынок онлайн-фитнеса оценивался более чем в 20 миллиардов долларов, и эксперты прогнозируют его удвоение к 2030-му. Live-stream тренировки уже перестали быть альтернативой, превращаясь в привычный формат для миллионов людей по всему миру.