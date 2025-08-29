Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес
Фитнес
© flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

етыре сервиса, которые меняют привычные тренировки — неожиданно для миллионов

Онлайн-фитнес в США: эксперты NEOU и Flywheel Sports о росте спроса на тренировки дома

Представьте: вам не нужно выходить из дома, чтобы попасть на занятие по barre, сайклингу или даже в энергичный boot-camp. Сегодня студия сама приходит к вам — в прямом эфире через смартфон, компьютер или телевизор.

Почему live-stream тренировки набирают популярность

Люди хотят оставаться активными, несмотря на плотный график и заботу о семье. "Люди заняты, у них есть дети, работа, но они всё равно стремятся быть в форме", — объясняет Кристи Маррачини, руководитель продакшна онлайн-платформы NEOU.

Потребность заниматься "где угодно и когда удобно" подталкивает бренды к созданию сервисов, которые позволяют тренироваться в прямом эфире. Так, Peloton связывает онлайн-занятия со своим фирменным оборудованием, а NEOU и obé предлагают полноценный опыт студийных тренировок даже тем, у кого нет велотренажёра или беговой дорожки.

Четыре платформы, которые стоит попробовать

1. Peloton. Это один из первых игроков на рынке онлайн-фитнеса. Владельцы фирменного велосипеда или беговой дорожки получают тысячи занятий прямо с экрана устройства. Но и без оборудования можно использовать приложение: занятия по силовой подготовке, йоге, растяжке и даже медитации доступны каждому. Автор текста отмечает, что тренировка с популярным инструктором Эммой Лаввелл оставила ощущение реального присутствия в студии — даже через экран телефона.

2. NEOU Fitness. Эта платформа делает ставку на разнообразие. В библиотеке более 1400 тренировок — от йоги до необычных форматов вроде Aoki Bootcamp под миксы Стива Аоки. Пользователь может заранее добавить занятие в календарь, чтобы не пропустить эфир. Журналист протестировал класс йоги "MOVE" с Бриттани Байфилд и отметил удобство и продуманность именно под онлайн-аудиторию.

3. obé. Дружелюбная и яркая платформа, где все занятия длятся не более 28 минут. Три направления — Define (сила), Sweat (кардио), Flow (йога). Атмосфера максимально лёгкая, инструкторы активно поддерживают участников: "Let's go, Mandy!" — кричит тренер Кэти во время танцевальной кардиотренировки. Подходит новичкам и занятым людям, которые ценят короткие, но эффективные занятия.

4. FORTË. Эта компания сотрудничает со студиями по всей стране, помогая им выходить в онлайн. Подписка даёт доступ к тренировкам в стиле HIIT, barre и даже кикбоксинга. Журналист попробовал класс "Ripped All Over" из Нью-Йорка и отметил атмосферу, похожую на Barry's Bootcamp. Минус — качество съёмки и обилие крепких слов от тренера, из-за чего сервис показался менее проработанным по сравнению с конкурентами.

Что выбрать

Если вы хотите дисциплины и богатого выбора — обратите внимание на Peloton. Любителям новизны и драйва понравится NEOU. Тем, кто ценит лёгкость и игру, — obé. А FORTË скорее подойдёт тем, кто ищет атмосферу настоящей студии, пусть даже в более "сыром" формате.

Факт: в 2023 году рынок онлайн-фитнеса оценивался более чем в 20 миллиардов долларов, и эксперты прогнозируют его удвоение к 2030-му. Live-stream тренировки уже перестали быть альтернативой, превращаясь в привычный формат для миллионов людей по всему миру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Томас Уотсон: холмовые повторы улучшают скорость и экономичность бега сегодня в 1:10

Бег в гору работает как тренажёр для ног, но даёт неожиданный бонус

Короткая, но мощная тренировка в гору способна заменить целый день в спортзале: укрепляет ноги, ускоряет бег и снижает риск травм. Узнайте как.

Читать полностью » Приливы во время менопаузы помогают уменьшить физические нагрузки — объяснила тренер Кэрол Майклс сегодня в 0:50

Спорт и жара внутри тела: что на самом деле запускает приливы

Приливы во время менопаузы способны выбить из колеи даже во время спорта. Но правильный подход к тренировкам поможет их пережить легче.

Читать полностью » Основные противопоказания к foam rolling опубликовал Harvard Health Publishing сегодня в 0:30

Foam roller против мышц: когда восстановление оборачивается болью

Самомассаж с foam roller может ускорить восстановление мышц, но ошибки при его выполнении способны принести вред. Какие промахи самые опасные?

Читать полностью » Тренер Уоррен Келли представил 20-минутный комплекс упражнений для кора сегодня в 0:10

Упражнения, которые делают пресс сильнее, но их редко включают в программы

20 минут без "альпинистов": эффективный комплекс для пресса, который укрепляет мышцы кора, улучшает осанку и подходит для тренировки дома.

Читать полностью » Спортсменка отметила, что бадминтон снижает риск депрессии и развивает мышление вчера в 23:26

Один из самых недооценённых видов спорта: чем бадминтон полезнее привычного фитнеса

Марьяна Ефремова рассказала о пользе бадминтона: он укрепляет тело, улучшает настроение и зрение. Начинать тренировки лучше с 6–8 лет.

Читать полностью » Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, как избежать перекачанных ног вчера в 23:21

Тренировки ради красоты, которые делают ноги только больше

Фитнес-тренер Ольга Яблокова объяснила, как девушкам тренировать ноги и не перекачать квадрицепсы: ключ в правильной технике и выборе упражнений.

Читать полностью » Александр Карпов рассказал, в каких случаях тренировки с наставником стоит прекратить вчера в 22:26

Когда спорт превращается в стресс: как понять, что тренер вам вредит

Фитнес-тренер объяснил, в каких случаях нужно менять наставника: нарушение личных границ, советы по препаратам и сомнения в его профессионализме.

Читать полностью » Эксперт по фитнесу объяснила, как питание и короткие тренировки помогают сделать пресс рельефным вчера в 22:16

Короткий комплекс вместо часа в зале: секрет рельефного живота

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала комплекс из четырёх упражнений, который поможет натренировать пресс за пять минут в день. Главное — регулярность и диета.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренировка 3-1-30-1 на беговой дорожке помогает повысить выносливость
Питомцы

Опасные растения, окна и паразиты: как уберечь кошку от рисков
Наука и технологии

Космический аппарат "Вояджер-1" в ноябре 2026 года удалится на расстояние светового дня от Земли
Авто и мото

Как работает электронный ручной тормоз и чем он отличается от механического
Спорт и фитнес

Программа дня в CrossFit: 4 раунда бега и приседаний с весом собственного тела
Авто и мото

Посол Индии Винай Кумар: Дели готов увеличить экспорт авто и электроники в Россию
Красота и здоровье

Физиотерапевт Светлана Малиновская: постель нужно оставлять развернутой на 20–30 минут
Садоводство

Естественная защита от тараканов: ароматические растения против вредителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru