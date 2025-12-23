Клещи на ёлке — редкость, но сценарий реальный: когда дерево становится переносчиком угрозы

Живая новогодняя ёлка в квартире обычно ассоциируется с праздником, но в редких случаях может принести и неожиданные риски. Речь идёт о ситуации, когда вместе с деревом в дом случайно попадают клещи, представляющие опасность для людей и домашних животных в первые дни после установки. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на сопредседателя Союза экологических организаций Москвы, главного редактора бюллетеня "Дом природы" Андрея Фролова.

Откуда на ёлке могут взяться клещи

По словам эколога, клещи не зимуют непосредственно на хвойных деревьях, поэтому сама по себе ель не является для них "местом обитания" в холодный сезон. Однако насекомые могут оказаться на дереве при определённых условиях, особенно если совпали особенности региона заготовки и погодные факторы. Активизация клещей, как уточнил Фролов, происходит при повышении температуры выше +10…+12 градусов: в этот момент они, следуя инстинкту, начинают ползти вверх по траве, кустам или деревьям.

Ключевой фактор риска — происхождение дерева.

"Риск возникает, если елки привезены из южных регионов, где из-за теплой зимы уже могла начаться преждевременная активность клещей, и если эти районы являются эндемичными по клещевым инфекциям. В таком случае насекомые могут оказаться на дереве и быть занесены в дом", — уточнил специалист.

Иными словами, решающее значение имеют не только температура, но и эпидемиологическая обстановка в местах заготовки.

Насколько это вероятно и когда опаснее всего

Фролов подчеркнул, что подобные случаи носят единичный характер и требуют совпадения нескольких факторов. Речь идёт о заготовке дерева в потенциально заражённой местности и аномально тёплой погоде в период, когда ель срубали и перевозили. Без такого сочетания вероятность попадания клеща на ёлку остаётся низкой.

Эколог также отметил, что даже если клещи всё же были занесены, в условиях квартиры они быстро погибают. Поэтому основная опасность, по его словам, сохраняется лишь в начальный период — в первые дни после установки живого дерева. Особенно маловероятны такие случаи, если ёлка заготовлена в традиционных северных регионах, где зимой клещи находятся в состоянии спячки.

Какие меры советуют в первые дни

Для профилактики в первые пару дней после установки живой ёлки рекомендуется внимательнее осматривать детей и домашних животных, которые могут контактировать с деревом. Такая проверка помогает заметить проблему до того, как насекомое успеет присосаться. При этом речь идёт не о ежедневной тревоге, а о разумной осторожности в короткий период после заноса дерева в помещение.

Фролов напомнил, что основной риск связан не столько с самим укусом, сколько с возможным заражением.