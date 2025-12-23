Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Новогодние украшения к Году лошади
Новогодние украшения к Году лошади
© ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Общество
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:17

Клещи на ёлке — редкость, но сценарий реальный: когда дерево становится переносчиком угрозы

Эколог Фролов связал риск клещей на ёлке с южными регионами — Фролов эколог

Живая новогодняя ёлка в квартире обычно ассоциируется с праздником, но в редких случаях может принести и неожиданные риски. Речь идёт о ситуации, когда вместе с деревом в дом случайно попадают клещи, представляющие опасность для людей и домашних животных в первые дни после установки. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на сопредседателя Союза экологических организаций Москвы, главного редактора бюллетеня "Дом природы" Андрея Фролова.

Откуда на ёлке могут взяться клещи

По словам эколога, клещи не зимуют непосредственно на хвойных деревьях, поэтому сама по себе ель не является для них "местом обитания" в холодный сезон. Однако насекомые могут оказаться на дереве при определённых условиях, особенно если совпали особенности региона заготовки и погодные факторы. Активизация клещей, как уточнил Фролов, происходит при повышении температуры выше +10…+12 градусов: в этот момент они, следуя инстинкту, начинают ползти вверх по траве, кустам или деревьям.

Ключевой фактор риска — происхождение дерева.

"Риск возникает, если елки привезены из южных регионов, где из-за теплой зимы уже могла начаться преждевременная активность клещей, и если эти районы являются эндемичными по клещевым инфекциям. В таком случае насекомые могут оказаться на дереве и быть занесены в дом", — уточнил специалист.

Иными словами, решающее значение имеют не только температура, но и эпидемиологическая обстановка в местах заготовки.

Насколько это вероятно и когда опаснее всего

Фролов подчеркнул, что подобные случаи носят единичный характер и требуют совпадения нескольких факторов. Речь идёт о заготовке дерева в потенциально заражённой местности и аномально тёплой погоде в период, когда ель срубали и перевозили. Без такого сочетания вероятность попадания клеща на ёлку остаётся низкой.

Эколог также отметил, что даже если клещи всё же были занесены, в условиях квартиры они быстро погибают. Поэтому основная опасность, по его словам, сохраняется лишь в начальный период — в первые дни после установки живого дерева. Особенно маловероятны такие случаи, если ёлка заготовлена в традиционных северных регионах, где зимой клещи находятся в состоянии спячки.

Какие меры советуют в первые дни

Для профилактики в первые пару дней после установки живой ёлки рекомендуется внимательнее осматривать детей и домашних животных, которые могут контактировать с деревом. Такая проверка помогает заметить проблему до того, как насекомое успеет присосаться. При этом речь идёт не о ежедневной тревоге, а о разумной осторожности в короткий период после заноса дерева в помещение.

Фролов напомнил, что основной риск связан не столько с самим укусом, сколько с возможным заражением.

"Основную опасность представляет не сам укус, а возможность заражения клещевым энцефалитом или другими инфекциями. Поэтому при обнаружении присосавшегося клеща, который выглядит как черная точка с раздувающимся брюшком, необходимо незамедлительно обратиться в травмпункт. Специалисты не только правильно удалят насекомое, но и отправят его на анализ для определения наличия патогенов", — предупредил эколог.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дефицит кадров назвали фактором риска для пенсионной модели — Трепольский сегодня в 13:20
Пенсионный возраст снова в зоне риска: кадровая яма в 7 лет подталкивает систему к жёстким решениям

Кадровый дефицит угрожает российскому рынку труда: 1,7 млн вакансий и уход 12,2 млн пожилых работников вызывают вопросы о будущем пенсионной системы.

Читать полностью » Дирижабли включили в перечень перспективных перевозок до 2035 года — Правительство РФ сегодня в 13:14
Пассажирские дирижабли снова на повестке: концепция транспорта неожиданно достала "воздух прошлого"

Дирижабли возвращаются в концепцию транспортного будущего России. Узнайте, как пассажирские перевозки могут измениться благодаря этим гигантам неба, несмотря на прежние неудачи.

Читать полностью » Законопроект могут обязать таксистов иметь ОСГОП для разрешения на работу — Госдума сегодня в 12:58
Без ОСГОП — без разрешения: в Госдуме готовят новый фильтр для перевозчиков такси

Госдума предлагает обязательную проверку страховки ОСГОП для получения разрешения на работу в такси. Узнайте, как это изменит транспортный рынок и защиту пассажиров.

Читать полностью » Средние траты на новогодние подарки составили 7,6 тыс рублей сегодня в 12:48
Подарки готовят почти все, но с оглядкой на кошелёк: как россияне делят бюджет на Новый год

Более 80% россиян готовы дарить новогодние подарки, но многие выбирают прагматичные варианты. Узнайте, сколько они собираются потратить и что хотят получить.

Читать полностью » Раскрыта судьба абхазских мандарин в России в 2025 году сегодня в 12:41

Цены на мандарины в этом сезоне растут на фоне снижения урожая. Как изменения климата и качества плодов влияют на стоимость

Читать полностью » Одну категорию россиян обязали работать 1 января сегодня в 12:21

1 января 2026 года депутаты будут работать, несмотря на традицию праздновать. Вот почему Вячеслав Володин принял такое решение и к чему это приведет.

Читать полностью » Законопроект о ветеранах по стажу планируют внести в Госдуму — РИА Новости сегодня в 12:18
35–40 лет стажа — и всё равно не ветеран: в Госдуме предлагают новую категорию с льготами

ЛДПР предлагает ввести новую категорию ветеранов трудовой деятельности для граждан с 35-40 лет стажа, открывая доступ к новым льготам без наград.

Читать полностью » Фильм сегодня в 11:44
Лицензии закончились — пиратство расцвело: какие фильмы 2025 стали главной добычей Рунета

Россияне всё активнее ищут нелегальные копии фильмов. Узнайте, какие угрозы они этим рискуют, и что стоит за этим киномагнитным феноменом!

Читать полностью »

Новости
Общество
Россия оказалась под угрозой повышения пенсионного возраста: вот почему
ЮФО
Загрузка гостиниц Крыма на Новый год достигает 55% — глава Крыма Аксёнов
Авто и мото
Перегрев шин в обычной езде повышает риск разрыва и потери управляемости — автоэксперты
Мир
Обмен 2900 пленных согласовали власти Йемена и хуситы — Al Hadath
ЮФО
В Крыму продолжается масштабная модернизация дорожной сети
Россия
Критика религиозных объединений не признана разжиганием ненависти — ВС РФ
Мир
Безработица в Финляндии выросла до максимума с начала века — Bloomberg
Садоводство
Орхидеи перестают цвести при недостатке рассеянного света — цветоводы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet