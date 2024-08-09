Министр Ливана заявил, что экономику страны необходимо спасать

Экономическая ситуация в Ливане достигла критической точки, что требует введения чрезвычайного положения в стране, заявил министр финансов Ливана Амин Салями в интервью РИА Новости в пятницу.
Салями отметил, что экономическая обстановка в Ливане крайне нестабильна и представляет серьёзную угрозу. Он подчеркнул, что текущие обстоятельства требуют немедленного реагирования, особенно учитывая, что затяжной конфликт на юге страны усугубляет ситуацию. Экономика Ливана и без того находится в истощённом состоянии, особенно если говорить о государственном секторе.
Ливан уже несколько лет переживает глубокий финансово-экономический кризис, который сопровождается политической и социальной нестабильностью. В результате этого кризиса банковская система страны практически парализована, а национальная валюта обесценилась более чем в 20 раз по отношению к доллару. Это привело к тому, что более 70% населения оказались за чертой бедности.
Обострение ситуации на границе между Израилем и Ливаном произошло после начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года. Ежедневные обстрелы позиций израильской армии и бойцов ливанского движения "Хезболлах" в приграничных районах продолжаются. По данным Министерства иностранных дел Ливана, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге страны из-за израильских обстрелов. Сообщается, что около 80 тысяч жителей севера Израиля также оказались в аналогичной ситуации.
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