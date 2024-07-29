Организаторы торжественного мероприятия, которое знаменует собой начало ОИ-2024 в столице Франции, продемонстрировали "сатанинский дух", что вынуждает начать волноваться за моральные ценности, которые представляет государство. Об этом информировал РИА Новости министр по делам молодежи и спорта Ливана Джордж Каллас.

Торжественное мероприятие, которое знаменует собой начало Олимпийских игр, состоялось на прошлой неделе. Большое количество людей высказали своё негодование в социальных сетях по поводу пародии на "Тайную вечерю", которая известна как последняя трапеза Иисуса Христа со своими двенадцатью ближайшими учениками. В ней приняли участие трансвеститы, а также относящие себя к ЛГБТ*-сообществу. Позже директор по коммуникациям Энн Дескам извинился перед всеми зрителями, чьи ценности могли быть как-то задеты некоторыми моментами на Олимпийских играх.

Джордж Каллас заявил о своих переживаниях по поводу убеждений, принципов и идеалов, которые считаются желательными и ценными с моральной точки зрения во Франции, которые должны демонстрироваться на крупнейшем международном комплексном спортивном соревновании. Он также добавил, что-то, что было представлено в текущем году в столице Франции, — это "сатанинский дух".

Кроме того, министр по делам молодежи и спорта Ливана настоятельно порекомендовал властям Франции осуществить расследование по факту оскорбления организаторами церемонии чувств верующих. Он также выразил своё полное непонимание, почему сотрудники правоохранительной и специальной служб игнорируют происходящее на ОИ-2024. Джордж Каллас не может понять как такой акт глумления над христианской верой прошёл незаметно и ни на кого не была возложена ответственность. По его мнению, удаления видеоролика, на котором снято торжественное мероприятие, знаменующее собой начало Олимпийских игр, недостаточно.

*Признано в России экстремистским движением и запрещено

Фото: Anne Jea. (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)