МИД Ирана в ярости из-за убийства Исмаила Хании: Израиль перешел черту

В ходе телефонного разговора с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил о праве Тегерана на ответные меры в связи с гибелью в Иране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Иранский дипломат подчеркнул, что действия Израиля, приведшие к смерти Хании, являются нарушением неприкосновенных границ и представляют угрозу стабильности как в регионе, так и на международной арене. Он подтвердил решимость Исламской Республики Иран использовать все законные средства для защиты своего суверенитета и национальной безопасности.

Сергей Лавров, в свою очередь, призвал все стороны, способные влиять на ситуацию в секторе Газа, предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта, которая может привести к росту числа жертв среди мирного населения. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

Напомним, что Исмаил Хания погиб в Тегеране утром 31 июля. По начальной версии, причиной его гибели стал ракетный удар по его резиденции. Однако позднее, 1 августа, газета The New York Times, ссылаясь на информацию от семи чиновников из стран Ближнего Востока, сообщила, что Хания погиб в результате дистанционного подрыва взрывного устройства.

Хания проживал в Катаре и прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Department of State