Зависимость Литвы от поддержки НАТО делает неэффективной оборонную стратегию страны против России. Об этом пишет LRT со ссылкой на литовских военнослужащих.

Так, прослуживший два года в рядах ВСУ военный Литвы Римас Армайтис заявил, что Вильнюс рассичитывает на помощь союзников вместо того, чтобы уделять внимание самостоятельной обороне.

"По крайней мере, основные дороги должны быть перекрыты (укреплениями) и подготовлены. Я не говорю о сплошной территории, потому что нужно было бы и земли выкупить", — пояснил военный.

Ранее командующий Вооружёнными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о бесполезности оборонительных укреплений при отсутствии прикрытия артиллерией и другим вооружением.

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