Зависимость Литвы от поддержки НАТО делает неэффективной оборонную стратегию страны против России. Об этом пишет LRT со ссылкой на литовских военнослужащих.
Так, прослуживший два года в рядах ВСУ военный Литвы Римас Армайтис заявил, что Вильнюс рассичитывает на помощь союзников вместо того, чтобы уделять внимание самостоятельной обороне.
"По крайней мере, основные дороги должны быть перекрыты (укреплениями) и подготовлены. Я не говорю о сплошной территории, потому что нужно было бы и земли выкупить", — пояснил военный.
Ранее командующий Вооружёнными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о бесполезности оборонительных укреплений при отсутствии прикрытия артиллерией и другим вооружением.
Фото: commons. wikimedia.org/V.Okulič-Kazarinas (GNU Free Documentation License).
Спикер Папуашвили: иностранные доноры призвали игнорировать реестр иноагентов в Грузии
Иностранные доноры, финансирующие неправительственные организации в Грузии, призывают не отмечаться в реестре иноагентов. Об этом рассказал спикер парламента страны Шалва Папуашвили, передаёт ТАСС.
Украина готова пойти на компромисс в вопросе поставок нефти в Словакию
Украина выразила готовность урегулировать вопросы, связанные с транзитом российской нефти в Словакию, если последняя воспользуется механизмами, предусмотренными соглашением об ассоциации с Евросоюзом, передал заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак информационному агентству Reuters.
В России создали метод распознавания болезни Паркинсона по нарисованной спирали
Исследователи из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали нейросетевой алгоритм, который анализирует фотографии спиралей, нарисованных пациентами, для выявления признаков когнитивных нарушений, включая болезнь Паркинсона.
В России повысили маневренность беспилотного автомобиля на 20%
Ученые из Московского физико-технического института разработали новый алгоритм для управления беспилотными автомобилями, который позволяет повысить их маневренность на 10-20%.