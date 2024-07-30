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В Литве назвали неэффективной оборонную стратегию страны против России
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В Литве назвали неэффективной оборонную стратегию страны против России

Зависимость Литвы от поддержки НАТО делает неэффективной оборонную стратегию страны против России. Об этом пишет LRT со ссылкой на литовских военнослужащих.

Так, прослуживший два года в рядах ВСУ военный Литвы Римас Армайтис заявил, что Вильнюс рассичитывает на помощь союзников вместо того, чтобы уделять внимание самостоятельной обороне.

"По крайней мере, основные дороги должны быть перекрыты (укреплениями) и подготовлены. Я не говорю о сплошной территории, потому что нужно было бы и земли выкупить", — пояснил военный.

Ранее командующий Вооружёнными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о бесполезности оборонительных укреплений при отсутствии прикрытия артиллерией и другим вооружением.

Фото: commons. wikimedia.org/V.Okulič-Kazarinas (GNU Free Documentation License).

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