Отставной полковник и военный обозреватель Виктор Литовкин заявил NEWS.ru, что поставленные на Украину истребители F-16 не имеют преимущества перед российскими самолетами.
Он пояснил, что истребители Су-30 и Су-35 способны нести в два или три раза больше вооружения, чем F-16, и при этом обладают большей скоростью и маневренностью.
Литовкин отметил, что пока нет подтверждений доставки F-16 на Украину, так как их никто не видел ни в воздухе, ни на земле. Он подчеркнул, что эти самолеты не дают украинским вооруженным силам никакого преимущества.
Кроме того, Литовкин указал на необходимость хорошо оборудованных аэродромов для эксплуатации F-16, которых на Украине нет, а также на необходимость специалистов со знанием английского технического языка для обслуживания этих самолетов.
Литовкин выразил уверенность, что появление F-16 на Украине не изменит ситуацию.
Фото: defensie.nl/Defensie(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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