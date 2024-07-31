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Литовкин: появление F-16 на Украине не изменит ситуацию
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Литовкин: появление F-16 на Украине не изменит ситуацию

Отставной полковник и военный обозреватель Виктор Литовкин заявил NEWS.ru, что поставленные на Украину истребители F-16 не имеют преимущества перед российскими самолетами.

Он пояснил, что истребители Су-30 и Су-35 способны нести в два или три раза больше вооружения, чем F-16, и при этом обладают большей скоростью и маневренностью.

Литовкин отметил, что пока нет подтверждений доставки F-16 на Украину, так как их никто не видел ни в воздухе, ни на земле. Он подчеркнул, что эти самолеты не дают украинским вооруженным силам никакого преимущества.

Кроме того, Литовкин указал на необходимость хорошо оборудованных аэродромов для эксплуатации F-16, которых на Украине нет, а также на необходимость специалистов со знанием английского технического языка для обслуживания этих самолетов.

Литовкин выразил уверенность, что появление F-16 на Украине не изменит ситуацию.

Фото: defensie.nl/Defensie(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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