Когда аккумулятор замерзает — она держит ток: Россия показала новый класс источников питания

Российская корпорация "Ростех" представила разработку, которая может изменить представление о надёжных источниках питания для техники, работающей в экстремальных условиях. Дочерняя структура холдинга, компания "РТ-Капитал", рассказала о создании нового химического источника тока (ХИТ) - компактной батареи высокой мощности, устойчивой к резким перепадам температуры и агрессивной среде.

Разработка ведётся на предприятии "Литий-Элемент", входящем в структуру "РТ-Капитал".

Батарея, созданная для крайностей

Новый ХИТ рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от -40 °C до +75 °C, а предельные границы работы составляют от -60 °C до +85 °C. Испытания подтвердили стабильную работу элемента даже при -40 °C, что делает его пригодным для использования в арктических системах, авиации, телекоммуникационном оборудовании, морской навигации и военной электронике.

"Конструкция элемента обеспечивает высокую надёжность и долговечность даже в самых сложных условиях", — отметили в пресс-службе "Ростеха".

Корпус батареи выполнен из нержавеющей стали и герметизирован аргонодуговой сваркой, что исключает утечки электролита и продлевает срок службы. Подключение к внешним цепям реализовано через металлостеклянный гермоузел, который полностью исключает риск разгерметизации.

Основа — литий и тионилхлорид

Разработка базируется на электрохимической системе литий/тионилхлорид (Li-SOCl₂) - одном из самых надёжных и энергоёмких решений для промышленных батарей. Такой тип элементов известен высокой плотностью энергии, низким саморазрядом и длительным сроком хранения (до 10-15 лет).

Характеристика Значение Электрохимическая система Li / SOCl₂ Типоразмер D (ER20) Высота ~61 мм Диаметр ~34 мм Номинальный ток разряда 1,8 А Импульсный ток до 4,0 А Рабочая температура от -40 °C до +75 °C Предельные температуры от -60 °C до +85 °C Материал корпуса нержавеющая сталь

Такие батареи широко применяются в навигационных маяках, беспроводных сенсорах, аварийных системах, метеостанциях и космических приборах, где важны стабильность и автономность.

Конструкция для надёжности

Создатели подчёркивают, что главная особенность батареи — механическая и герметическая прочность. Аргонодуговая сварка не только защищает от влаги и перепадов давления, но и обеспечивает устойчивость к вибрации и механическим ударам.

Металлостеклянный гермоузел — технология, применяемая в авиационных и космических системах — предотвращает деформацию контактов при длительной эксплуатации и сохраняет герметичность при резких изменениях температуры.

Применение и потенциал

Благодаря сочетанию компактности и выносливости, новая батарея может использоваться:

• в системах наблюдения и связи на крайнем Севере;

• в геологоразведке и нефтегазовой отрасли;

• в оборудовании подводных комплексов;

• в датчиках и автономных приборах в тропиках;

• в навигации, транспорте и охранных системах.

По оценкам разработчиков, срок службы источника тока составит до 15 лет без замены, а производственная технология позволит выпускать батареи в серийных объёмах.

"Мы создаём элемент, способный работать там, где другие типы питания выходят из строя. Это решение для суровых климатических зон и высокотехнологичных отраслей", — подчеркнули в "РТ-Капитал".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: использование стандартных литиевых батарей в экстремальных условиях → Последствие: быстрый разряд и потеря ёмкости → Альтернатива: применение герметичных ХИТ на основе литий/тионилхлоридной системы.

• Ошибка: пренебрежение герметизацией корпуса → Последствие: риск утечек электролита и коррозии → Альтернатива: аргонодуговая сварка и металлостеклянный гермоузел.

А что если ХИТ станет промышленным стандартом?

Если новая батарея пройдёт все этапы сертификации и выйдет в массовое производство, Россия сможет значительно сократить зависимость от импортных источников питания для высокотехнологичных приборов. Кроме того, технология может стать основой для специальных аккумуляторов - например, гибридных решений для беспилотных аппаратов и автономных датчиков.

Плюсы и минусы новой разработки

Плюсы Минусы Работа при экстремальных температурах Ограниченная ёмкость по сравнению с аккумуляторами Высокая надёжность и герметичность Одноразовый элемент (неперезаряжаемый) Долгий срок службы Более высокая стоимость производства Компактность и стандартный типоразмер Требует утилизации по спецнормам Устойчивость к механическим нагрузкам Производство пока в опытной стадии

FAQ

Что означает "химический источник тока" (ХИТ)?

Это устройство, в котором химическая энергия преобразуется в электрическую. В данном случае используется литий и тионилхлорид.

Можно ли перезарядить такую батарею?

Нет, это первичный элемент — он обеспечивает высокий ресурс, но не подлежит перезарядке.

Как долго может храниться ХИТ без потери ёмкости?

До 10-15 лет при правильных условиях хранения.

Почему важен диапазон температур до -60 °C?

Потому что большинство обычных батарей перестаёт работать уже при -20 °C, что ограничивает их применение в Арктике и высокогорье.

Когда батарея поступит в производство?

После завершения серии полевых испытаний и сертификации — ориентировочно в течение ближайших двух лет.

Мифы и правда

• Миф: литиевые батареи нельзя использовать на морозе.

Правда: системы на литий/тионилхлориде работают даже при -60 °C.

• Миф: герметичные батареи дороги и непрактичны.

Правда: при серийном выпуске их стоимость сравнима с импортными аналогами, а срок службы — выше.

• Миф: новые элементы предназначены только для военных нужд.

Правда: они разрабатываются и для гражданских отраслей — от телеметрии до научных станций.

3 интересных факта

Технология литий/тионилхлоридных батарей используется в зондажных аппаратах NASA и датчиках глубокого океана. Аргонодуговая сварка позволяет выдерживать давление до 100 атмосфер без потери герметичности. "Литий-Элемент" — одно из немногих российских предприятий, где полный цикл сборки ХИТ осуществляется внутри страны.

Исторический контекст

"Ростех" уже несколько лет активно развивает направление энергоисточников для спецтехники и гражданской электроники. После успеха проекта по выпуску аккумуляторов для электробусов и дронов корпорация взялась за создание отечественной линейки промышленных литиевых элементов. Новый ХИТ от "РТ-Капитал" может стать основой для суверенной платформы источников питания, независимой от зарубежных поставщиков.