Когда аккумулятор замерзает — она держит ток: Россия показала новый класс источников питания
Российская корпорация "Ростех" представила разработку, которая может изменить представление о надёжных источниках питания для техники, работающей в экстремальных условиях. Дочерняя структура холдинга, компания "РТ-Капитал", рассказала о создании нового химического источника тока (ХИТ) - компактной батареи высокой мощности, устойчивой к резким перепадам температуры и агрессивной среде.
Разработка ведётся на предприятии "Литий-Элемент", входящем в структуру "РТ-Капитал".
Батарея, созданная для крайностей
Новый ХИТ рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от -40 °C до +75 °C, а предельные границы работы составляют от -60 °C до +85 °C. Испытания подтвердили стабильную работу элемента даже при -40 °C, что делает его пригодным для использования в арктических системах, авиации, телекоммуникационном оборудовании, морской навигации и военной электронике.
"Конструкция элемента обеспечивает высокую надёжность и долговечность даже в самых сложных условиях", — отметили в пресс-службе "Ростеха".
Корпус батареи выполнен из нержавеющей стали и герметизирован аргонодуговой сваркой, что исключает утечки электролита и продлевает срок службы. Подключение к внешним цепям реализовано через металлостеклянный гермоузел, который полностью исключает риск разгерметизации.
Основа — литий и тионилхлорид
Разработка базируется на электрохимической системе литий/тионилхлорид (Li-SOCl₂) - одном из самых надёжных и энергоёмких решений для промышленных батарей. Такой тип элементов известен высокой плотностью энергии, низким саморазрядом и длительным сроком хранения (до 10-15 лет).
|Характеристика
|Значение
|Электрохимическая система
|Li / SOCl₂
|Типоразмер
|D (ER20)
|Высота
|~61 мм
|Диаметр
|~34 мм
|Номинальный ток разряда
|1,8 А
|Импульсный ток
|до 4,0 А
|Рабочая температура
|от -40 °C до +75 °C
|Предельные температуры
|от -60 °C до +85 °C
|Материал корпуса
|нержавеющая сталь
Такие батареи широко применяются в навигационных маяках, беспроводных сенсорах, аварийных системах, метеостанциях и космических приборах, где важны стабильность и автономность.
Конструкция для надёжности
Создатели подчёркивают, что главная особенность батареи — механическая и герметическая прочность. Аргонодуговая сварка не только защищает от влаги и перепадов давления, но и обеспечивает устойчивость к вибрации и механическим ударам.
Металлостеклянный гермоузел — технология, применяемая в авиационных и космических системах — предотвращает деформацию контактов при длительной эксплуатации и сохраняет герметичность при резких изменениях температуры.
Применение и потенциал
Благодаря сочетанию компактности и выносливости, новая батарея может использоваться:
• в системах наблюдения и связи на крайнем Севере;
• в геологоразведке и нефтегазовой отрасли;
• в оборудовании подводных комплексов;
• в датчиках и автономных приборах в тропиках;
• в навигации, транспорте и охранных системах.
По оценкам разработчиков, срок службы источника тока составит до 15 лет без замены, а производственная технология позволит выпускать батареи в серийных объёмах.
"Мы создаём элемент, способный работать там, где другие типы питания выходят из строя. Это решение для суровых климатических зон и высокотехнологичных отраслей", — подчеркнули в "РТ-Капитал".
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: использование стандартных литиевых батарей в экстремальных условиях → Последствие: быстрый разряд и потеря ёмкости → Альтернатива: применение герметичных ХИТ на основе литий/тионилхлоридной системы.
• Ошибка: пренебрежение герметизацией корпуса → Последствие: риск утечек электролита и коррозии → Альтернатива: аргонодуговая сварка и металлостеклянный гермоузел.
А что если ХИТ станет промышленным стандартом?
Если новая батарея пройдёт все этапы сертификации и выйдет в массовое производство, Россия сможет значительно сократить зависимость от импортных источников питания для высокотехнологичных приборов. Кроме того, технология может стать основой для специальных аккумуляторов - например, гибридных решений для беспилотных аппаратов и автономных датчиков.
Плюсы и минусы новой разработки
|Плюсы
|Минусы
|Работа при экстремальных температурах
|Ограниченная ёмкость по сравнению с аккумуляторами
|Высокая надёжность и герметичность
|Одноразовый элемент (неперезаряжаемый)
|Долгий срок службы
|Более высокая стоимость производства
|Компактность и стандартный типоразмер
|Требует утилизации по спецнормам
|Устойчивость к механическим нагрузкам
|Производство пока в опытной стадии
FAQ
Что означает "химический источник тока" (ХИТ)?
Это устройство, в котором химическая энергия преобразуется в электрическую. В данном случае используется литий и тионилхлорид.
Можно ли перезарядить такую батарею?
Нет, это первичный элемент — он обеспечивает высокий ресурс, но не подлежит перезарядке.
Как долго может храниться ХИТ без потери ёмкости?
До 10-15 лет при правильных условиях хранения.
Почему важен диапазон температур до -60 °C?
Потому что большинство обычных батарей перестаёт работать уже при -20 °C, что ограничивает их применение в Арктике и высокогорье.
Когда батарея поступит в производство?
После завершения серии полевых испытаний и сертификации — ориентировочно в течение ближайших двух лет.
Мифы и правда
• Миф: литиевые батареи нельзя использовать на морозе.
Правда: системы на литий/тионилхлориде работают даже при -60 °C.
• Миф: герметичные батареи дороги и непрактичны.
Правда: при серийном выпуске их стоимость сравнима с импортными аналогами, а срок службы — выше.
• Миф: новые элементы предназначены только для военных нужд.
Правда: они разрабатываются и для гражданских отраслей — от телеметрии до научных станций.
3 интересных факта
-
Технология литий/тионилхлоридных батарей используется в зондажных аппаратах NASA и датчиках глубокого океана.
-
Аргонодуговая сварка позволяет выдерживать давление до 100 атмосфер без потери герметичности.
-
"Литий-Элемент" — одно из немногих российских предприятий, где полный цикл сборки ХИТ осуществляется внутри страны.
Исторический контекст
"Ростех" уже несколько лет активно развивает направление энергоисточников для спецтехники и гражданской электроники. После успеха проекта по выпуску аккумуляторов для электробусов и дронов корпорация взялась за создание отечественной линейки промышленных литиевых элементов. Новый ХИТ от "РТ-Капитал" может стать основой для суверенной платформы источников питания, независимой от зарубежных поставщиков.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru