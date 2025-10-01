Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:28

Государство вошло в бизнес: Америка покупает будущее аккумуляторов с дисконтом

США приобрели долю в Lithium Americas на фоне роста цен на литий

В мировой гонке за контроль над ключевыми ресурсами внимание всё чаще приковано к литиевым месторождениям. Этот металл стал символом новой энергетической эпохи: без него невозможны аккумуляторы для электромобилей, смартфонов и другой техники, формирующей современный рынок. На фоне растущего спроса Министерство энергетики США объявило о приобретении пакетов акций канадской компании Lithium Americas и её совместного проекта с General Motors.

Суть сделки

По новым условиям федерального займа, США получат по 5% акций как в Lithium Americas, так и в совместном предприятии с GM. Сделка проходит через варранты — финансовые инструменты, которые позволяют выкупить акции по заранее зафиксированной цене.

Такие условия были согласованы с Управлением кредитных программ Министерства энергетики в рамках кредита на 2,26 млрд долларов, предоставленного компании при администрации Байдена.

Эффект от новости оказался мгновенным: акции Lithium Americas подскочили на 34% в ходе послеторговых торгов.

Зачем это нужно государству

Минэнерго США пояснило, что новые пакеты акций стали дополнительным обеспечением займа. Таким образом снижается риск для налогоплательщиков и одновременно укрепляется контроль за одним из стратегических направлений экономики — добычей лития.

"Несмотря на наличие одних из крупнейших месторождений, Соединённые Штаты производят менее 1% мирового предложения лития", — заявил министр энергетики США Крис Райт.

Он подчеркнул, что сделка позволит ускорить развитие внутренних проектов и снизить зависимость страны от зарубежных поставщиков.

Как это связано с электромобилями

Lithium Americas разрабатывает рудник Thacker Pass в Неваде. Уже на первом этапе добыча обеспечит сырьём производство до 800 000 электромобилей в год. В долгосрочной перспективе этот проект сможет существенно снизить дефицит батарейных материалов для американских автоконцернов.

Интерес к предприятию проявила и General Motors: ещё в прошлом году компания приобрела 38% акций за 625 млн долларов, закрепив за собой право на весь объём лития с первой очереди рудника и поставки на протяжении 20 лет со второй очереди. Общего объёма хватит, чтобы выпустить до 1,6 млн электромобилей.

Сравнение: кто и сколько владеет в Lithium Americas

Участник Доля Условия
General Motors 38% $625 млн, право на литий с двух этапов рудника
Министерство энергетики США 5% + 5% (СП) варранты, обеспечение займа $2,26 млрд
Lithium Americas (основатели и инвесторы) контрольный пакет управление проектом Thacker Pass

Советы шаг за шагом: как развивается проект Thacker Pass

  1. Получение разрешений. В январе 2021 года администрация Дональда Трампа одобрила лицензию на реализацию проекта.

  2. Инвестиции. General Motors вложила сотни миллионов долларов, обеспечив долгосрочные поставки.

  3. Поддержка государства. Министерство энергетики США выделило кредит и получило долю для снижения рисков.

  4. Производственный старт. Первая очередь проекта рассчитана на выпуск лития для сотен тысяч аккумуляторов.

  5. Масштабирование. Вторая очередь позволит увеличить объёмы и охватить рынок на десятилетия вперёд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценка роли лития в энергетике.
    Последствие: зависимость от Китая и Южной Америки, которые контролируют мировой рынок.
    Альтернатива: развитие проектов в США, включая Thacker Pass.

  • Ошибка: отказ от участия государства.
    Последствие: рост рисков для частных инвесторов, замедление строительства.
    Альтернатива: государственные займы и приобретение долей.

  • Ошибка: ограничение инвестиций автоконцернов.
    Последствие: перебои с производством электромобилей.
    Альтернатива: долгосрочные соглашения, как у General Motors.

А что если…

А что если мировой рынок лития снова резко подорожает? В этом случае проекты внутри США получат ещё большую ценность: внутренние цепочки поставок снизят зависимость от импортных цен и укрепят позиции американских производителей электромобилей.

Плюсы и минусы сделки

Плюсы Минусы
Снижение рисков для налогоплательщиков Рост влияния государства на частный бизнес
Укрепление внутренней добычи лития Возможные споры о конкуренции и госучастии
Поддержка производителей электромобилей Высокие затраты на запуск рудника
Рост доверия инвесторов (скачок акций) Экологические вопросы добычи

FAQ

Как выбрать акции литиевых компаний для инвестиций?
Стоит ориентироваться на компании с проектами в США и поддержкой государства: Lithium Americas, Albemarle, Piedmont Lithium.

Сколько стоит литий для аккумуляторов?
Цена колеблется, но в 2025 году за тонну лития в карбонатном эквиваленте платят от $12 000 до $15 000.

Что лучше для автопроизводителей: импорт или внутренние проекты?
Внутренние проекты надёжнее в долгосрочной перспективе, так как уменьшают геополитические риски.

Мифы и правда

  • Миф: литий легко добывать в любом месте.
    Правда: для этого нужны особые геологические условия, а месторождений мирового масштаба немного.

  • Миф: США обеспечены литиевым сырьём полностью.
    Правда: добыча в стране пока составляет меньше 1% от мирового объёма.

  • Миф: государственные вложения не нужны.
    Правда: без госучастия такие проекты не получают достаточного финансирования и защиты.

Исторический контекст

  1. 2020 — США начинают активнее обсуждать энергетическую независимость.

  2. Январь 2021 — администрация Трампа одобряет проект Thacker Pass.

  3. 2023 — General Motors инвестирует в Lithium Americas $625 млн.

  4. 2024 — обсуждается масштабирование добычи лития в США.

  5. 2025 — Министерство энергетики получает долю в Lithium Americas.

3 интересных факта

  • Рынок лития с 2020 по 2025 год вырос более чем в три раза.

  • Lithium Americas планирует сделать Thacker Pass крупнейшим рудником лития в Северной Америке.

  • Литиевые батареи используются не только в электромобилях, но и в накопителях энергии для "зелёной" энергетики.

