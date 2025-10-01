Государство вошло в бизнес: Америка покупает будущее аккумуляторов с дисконтом
В мировой гонке за контроль над ключевыми ресурсами внимание всё чаще приковано к литиевым месторождениям. Этот металл стал символом новой энергетической эпохи: без него невозможны аккумуляторы для электромобилей, смартфонов и другой техники, формирующей современный рынок. На фоне растущего спроса Министерство энергетики США объявило о приобретении пакетов акций канадской компании Lithium Americas и её совместного проекта с General Motors.
Суть сделки
По новым условиям федерального займа, США получат по 5% акций как в Lithium Americas, так и в совместном предприятии с GM. Сделка проходит через варранты — финансовые инструменты, которые позволяют выкупить акции по заранее зафиксированной цене.
Такие условия были согласованы с Управлением кредитных программ Министерства энергетики в рамках кредита на 2,26 млрд долларов, предоставленного компании при администрации Байдена.
Эффект от новости оказался мгновенным: акции Lithium Americas подскочили на 34% в ходе послеторговых торгов.
Зачем это нужно государству
Минэнерго США пояснило, что новые пакеты акций стали дополнительным обеспечением займа. Таким образом снижается риск для налогоплательщиков и одновременно укрепляется контроль за одним из стратегических направлений экономики — добычей лития.
"Несмотря на наличие одних из крупнейших месторождений, Соединённые Штаты производят менее 1% мирового предложения лития", — заявил министр энергетики США Крис Райт.
Он подчеркнул, что сделка позволит ускорить развитие внутренних проектов и снизить зависимость страны от зарубежных поставщиков.
Как это связано с электромобилями
Lithium Americas разрабатывает рудник Thacker Pass в Неваде. Уже на первом этапе добыча обеспечит сырьём производство до 800 000 электромобилей в год. В долгосрочной перспективе этот проект сможет существенно снизить дефицит батарейных материалов для американских автоконцернов.
Интерес к предприятию проявила и General Motors: ещё в прошлом году компания приобрела 38% акций за 625 млн долларов, закрепив за собой право на весь объём лития с первой очереди рудника и поставки на протяжении 20 лет со второй очереди. Общего объёма хватит, чтобы выпустить до 1,6 млн электромобилей.
Сравнение: кто и сколько владеет в Lithium Americas
|Участник
|Доля
|Условия
|General Motors
|38%
|$625 млн, право на литий с двух этапов рудника
|Министерство энергетики США
|5% + 5% (СП)
|варранты, обеспечение займа $2,26 млрд
|Lithium Americas (основатели и инвесторы)
|контрольный пакет
|управление проектом Thacker Pass
Советы шаг за шагом: как развивается проект Thacker Pass
-
Получение разрешений. В январе 2021 года администрация Дональда Трампа одобрила лицензию на реализацию проекта.
-
Инвестиции. General Motors вложила сотни миллионов долларов, обеспечив долгосрочные поставки.
-
Поддержка государства. Министерство энергетики США выделило кредит и получило долю для снижения рисков.
-
Производственный старт. Первая очередь проекта рассчитана на выпуск лития для сотен тысяч аккумуляторов.
-
Масштабирование. Вторая очередь позволит увеличить объёмы и охватить рынок на десятилетия вперёд.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: недооценка роли лития в энергетике.
Последствие: зависимость от Китая и Южной Америки, которые контролируют мировой рынок.
Альтернатива: развитие проектов в США, включая Thacker Pass.
-
Ошибка: отказ от участия государства.
Последствие: рост рисков для частных инвесторов, замедление строительства.
Альтернатива: государственные займы и приобретение долей.
-
Ошибка: ограничение инвестиций автоконцернов.
Последствие: перебои с производством электромобилей.
Альтернатива: долгосрочные соглашения, как у General Motors.
А что если…
А что если мировой рынок лития снова резко подорожает? В этом случае проекты внутри США получат ещё большую ценность: внутренние цепочки поставок снизят зависимость от импортных цен и укрепят позиции американских производителей электромобилей.
Плюсы и минусы сделки
|Плюсы
|Минусы
|Снижение рисков для налогоплательщиков
|Рост влияния государства на частный бизнес
|Укрепление внутренней добычи лития
|Возможные споры о конкуренции и госучастии
|Поддержка производителей электромобилей
|Высокие затраты на запуск рудника
|Рост доверия инвесторов (скачок акций)
|Экологические вопросы добычи
FAQ
Как выбрать акции литиевых компаний для инвестиций?
Стоит ориентироваться на компании с проектами в США и поддержкой государства: Lithium Americas, Albemarle, Piedmont Lithium.
Сколько стоит литий для аккумуляторов?
Цена колеблется, но в 2025 году за тонну лития в карбонатном эквиваленте платят от $12 000 до $15 000.
Что лучше для автопроизводителей: импорт или внутренние проекты?
Внутренние проекты надёжнее в долгосрочной перспективе, так как уменьшают геополитические риски.
Мифы и правда
-
Миф: литий легко добывать в любом месте.
Правда: для этого нужны особые геологические условия, а месторождений мирового масштаба немного.
-
Миф: США обеспечены литиевым сырьём полностью.
Правда: добыча в стране пока составляет меньше 1% от мирового объёма.
-
Миф: государственные вложения не нужны.
Правда: без госучастия такие проекты не получают достаточного финансирования и защиты.
Исторический контекст
-
2020 — США начинают активнее обсуждать энергетическую независимость.
-
Январь 2021 — администрация Трампа одобряет проект Thacker Pass.
-
2023 — General Motors инвестирует в Lithium Americas $625 млн.
-
2024 — обсуждается масштабирование добычи лития в США.
-
2025 — Министерство энергетики получает долю в Lithium Americas.
3 интересных факта
-
Рынок лития с 2020 по 2025 год вырос более чем в три раза.
-
Lithium Americas планирует сделать Thacker Pass крупнейшим рудником лития в Северной Америке.
-
Литиевые батареи используются не только в электромобилях, но и в накопителях энергии для "зелёной" энергетики.
