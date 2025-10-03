От коридора до кабины пилота: где пригодятся аккумуляторы, собранные в Лаишево
В индустриальном парке "Лаишево" особой экономической зоны "Иннополис" состоялось торжественное открытие завода полного цикла компании "Батареон" (бренд "НЭТЕР"). Предприятие будет выпускать литий-ионные аккумуляторы и аккумуляторные батареи. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан.
Кто присутствовал на открытии
С производственными мощностями ознакомились:
-
Раис Татарстана Рустам Минниханов,
-
заместитель Премьер-министра — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко,
-
представители промышленности и бизнеса.
Компания и её опыт
"Батареон" работает с 2011 года и специализируется на проектировании, производстве и поставках аккумуляторных систем. За это время:
-
реализовано более 4,5 тыс. проектов,
-
выпущено свыше 100 тыс. аккумуляторов,
-
в числе клиентов — более 100 компаний из 30 отраслей: от медицины и робототехники до беспилотников и систем бесперебойного питания.
Перспективы развития
На новом заводе организовано серийное производство отечественных литий-ионных аккумуляторов.
-
К 2027 году планируется запуск полностью автоматизированной сборочной линии, мощность которой составит 6,5 млн изделий в год.
-
К 2030 году выпуск достигнет 1 ГВт·ч в год, а уровень локализации ключевых компонентов — до 50%.
Ассортимент продукции
Среди новинок:
-
литий-полимерные аккумуляторы нового поколения на 17 000 и 20 000 mAh,
-
системы управления (BMS),
-
аккумуляторные батареи разных модификаций.
