Олег Белов Опубликована сегодня в 5:33

От коридора до кабины пилота: где пригодятся аккумуляторы, собранные в Лаишево

В Татарстане начали серийное производство отечественных литий-ионных батарей

В индустриальном парке "Лаишево" особой экономической зоны "Иннополис" состоялось торжественное открытие завода полного цикла компании "Батареон" (бренд "НЭТЕР"). Предприятие будет выпускать литий-ионные аккумуляторы и аккумуляторные батареи. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан.

Кто присутствовал на открытии

С производственными мощностями ознакомились:

  • Раис Татарстана Рустам Минниханов,

  • заместитель Премьер-министра — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко,

  • представители промышленности и бизнеса.

Компания и её опыт

"Батареон" работает с 2011 года и специализируется на проектировании, производстве и поставках аккумуляторных систем. За это время:

  • реализовано более 4,5 тыс. проектов,

  • выпущено свыше 100 тыс. аккумуляторов,

  • в числе клиентов — более 100 компаний из 30 отраслей: от медицины и робототехники до беспилотников и систем бесперебойного питания.

Перспективы развития

На новом заводе организовано серийное производство отечественных литий-ионных аккумуляторов.

  • К 2027 году планируется запуск полностью автоматизированной сборочной линии, мощность которой составит 6,5 млн изделий в год.

  • К 2030 году выпуск достигнет 1 ГВт·ч в год, а уровень локализации ключевых компонентов — до 50%.

Ассортимент продукции

Среди новинок:

  • литий-полимерные аккумуляторы нового поколения на 17 000 и 20 000 mAh,

  • системы управления (BMS),

  • аккумуляторные батареи разных модификаций.

