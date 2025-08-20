Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пожилой мужчина с потерей памяти
Пожилой мужчина с потерей памяти
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:58

Удивительное открытие: как литий может изменить ваше восприятие старения мозга

Учёные из Гарварда обнаружили связь между дефицитом лития и когнитивными нарушениями

Знаете ли вы, что литий, известный как средство для стабилизации настроения, играет гораздо более важную роль в нашем организме? Этот естественный элемент, необходимый для клеточной функции, так же важен, как витамины и минералы.

Новое открытие учёных

Недавнее исследование, проведённое специалистами Гарвардской школы медицины и опубликованное в журнале Nature, выявило интересные факты о литии. Учёные обнаружили, что уровень лития в головном мозге заметно снижается уже при умеренных когнитивных нарушениях, предшествующих болезни Альцгеймера.

Эксперименты на мышах показали, что нехватка лития способствует активному накоплению амилоидных бляшек и белковых отложений. Это, в свою очередь, приводит к снижению когнитивных функций и потере памяти.

В следующем этапе исследования учёные проанализировали мозговую ткань человека и обнаружили, что снижение уровня лития наблюдается уже на самых ранних стадиях потери памяти, даже у людей с небольшими когнитивными отклонениями. Дефицит лития в рационе может вызвать усиление воспалительных процессов и ускорить старение мозга.

Как восполнить недостаток лития?

Итак, как же можно восполнить дефицит этого важного микроэлемента? Главные источники лития в нашем рационе включают:

  • листовые овощи
  • орехи
  • бобовые
  • специи, такие как куркума и тмин
  • минеральная вода

Убедитесь, что ваш рацион разнообразен и богат этими продуктами, чтобы поддерживать уровень лития на необходимом уровне.

