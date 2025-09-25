Самураи против самозванцев: как российские авторы устроили игру в японцев
В последние дни вокруг издательства АСТ разгорелся скандал: читатели заметили, что книги о Японии, представленные как труды японских авторов, на самом деле принадлежат российским писателям. Обвинения в "подделке" быстро распространились в медиа и блогах. В ответ на критику издательство дало подробные пояснения, почему такие книги не нарушают ни закона, ни профессиональной этики.
Литературная мистификация как традиция
В АСТ пояснили, что речь идёт не о подлоге, а о старинном приёме, известном в мировой культуре. Использование псевдонимов — практика, которой пользовались авторы разных эпох и стран. Одни скрывали личность, другие создавали "маску", чтобы приблизиться к читателю или сделать текст более убедительным.
"Многие авторы нередко используют творческие псевдонимы — самые разнообразные, в зависимости от направления, в котором они работают", — заявили в издательстве.
Таким образом, книги не выдаются за академические исследования. Их цель — увлечь читателя, показать культуру и историю Японии через популярный жанр, где важна не сухая фактура, а доступная подача.
Почему именно японское имя
В предисловиях некоторых книг встречались формулировки вроде "эта книга написана японцем для иностранцев". Этот момент и вызвал наибольшее возмущение у читателей. Однако издательство подчеркивает: создание литературного персонажа — допустимый приём, если книга позиционируется как популярное чтение, а не научная работа.
"Литературная мистификация — это устоявшаяся и признанная практика, имеющая долгую традицию", — добавили в АСТ.
Авторы тщательно проверяют факты и не допускают искажений, чтобы интерес к японской культуре не оборачивался дезинформацией.
Советы шаг за шагом: как разбираться в подобных книгах
-
Всегда обращайте внимание на жанр — "научно-популярное издание" не равно научному труду.
-
Ищите предисловия и пояснения: там часто указывается, в каком ключе книга написана.
-
Сопоставляйте факты с другими источниками — учебниками, лекциями востоковедов.
-
Не бойтесь мистификации: иногда именно она помогает лучше прочувствовать атмосферу эпохи.
-
Для серьёзного изучения опирайтесь на академические издания, а популярные читайте для вдохновения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: воспринимать любую книгу с "японским именем" на обложке как подлинное исследование.
-
Последствие: разочарование и обвинения издательства в подделке.
-
Альтернатива: заранее уточнять жанр и помнить о практике литературных псевдонимов.
А что если…
А что если подобные мистификации наоборот усиливают интерес к Японии? Читатель, взявший в руки книгу с псевдояпонским автором, может позже обратиться к более серьёзной литературе, посетить лекции по востоковедению или даже отправиться в Японию. В этом смысле "игра" издательства может стать первым шагом к глубокому изучению страны.
Плюсы и минусы приёма
|Плюсы
|Минусы
|Делает текст ближе к читателю
|Может восприниматься как обман
|Добавляет колорит и аутентичность
|Риск разочаровать знатоков
|Повышает интерес к теме
|Уменьшает доверие к бренду
|Соответствует традициям литературы
|Требует чёткого разграничения жанров
FAQ
Как выбрать книгу о Японии, чтобы не разочароваться?
Ориентируйтесь на жанр: для серьёзного изучения — академические издания, для лёгкого знакомства — популярные серии.
Сколько стоят такие книги?
Средняя цена изданий АСТ о Японии колеблется от 500 до 900 рублей в зависимости от формата и серии.
Что лучше — популярное издание или научная монография?
Это зависит от цели: если нужно быстро и увлекательно познакомиться с темой — подойдут популярные книги; для академической точности лучше выбрать монографию.
Мифы и правда
-
Миф: книги с японскими именами авторов написаны японцами.
-
Правда: это псевдонимы российских писателей, использованных как литературный приём.
-
Миф: подобные издания нарушают закон.
-
Правда: использование псевдонимов абсолютно законно и широко распространено.
-
Миф: в таких книгах много ошибок.
-
Правда: издательство утверждает, что авторы тщательно проверяют факты.
Три интересных факта
-
В Европе XVIII века многие авторы публиковались под французскими или английскими именами, чтобы их работы лучше продавались.
-
Японская культура сама по себе часто использует мистификацию и игру с масками — от театра кабуки до современной манги.
-
В советское время писатели также нередко выбирали "заграничные" псевдонимы, чтобы придать книгам больше "экзотики".
Исторический контекст
-
В XIX веке Александр Дюма публиковал романы в соавторстве, но часто скрывал настоящих писателей за собственным именем.
-
В XX веке многие фантасты выходили под псевдонимами, чтобы писать в разных жанрах.
-
В XXI веке практика псевдонимов сохранилась, но приобрела глобальный характер — имена подбираются с учётом маркетинга.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru