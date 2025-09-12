От Булгакова до "Гарри Поттера": героини каких книг стали лицом TikTok-поколения

В разные эпохи литературные героини отражали не только дух времени, но и ожидания общества от женщин. Сегодня многие привычные образы получили новые названия, тесно связанные с интернет-культурой и молодежными трендами. Платформы "Литрес" и "Читай-город" решили выяснить, какие персонажи классики и современной прозы лучше всего вписываются в такие типажи, как сигма-вумен, олд мани, селф-мейд, пикми или clean girl.

Сигма-вумен: независимость и внутренняя сила

На первое место в этой категории читатели поставили Маргариту из романа Михаила Булгакова. Почти половина участников опроса уверены, что именно она — пример женщины, которая знает себе цену и готова бороться за своё счастье. Её решимость и умение идти против условностей сделали героиню символом независимости.

Следом идёт Элизабет Беннет из "Гордости и предубеждения". Для 40% респондентов её свободолюбие и способность постоять за себя соответствуют образу современной самодостаточной женщины. Замыкает тройку Татьяна Ларина из "Евгения Онегина", набравшая 26% голосов.

Селф-мейд: успех своими руками

Один из самых вдохновляющих архетипов — героиня, которая всего добивается сама. Здесь безоговорочным лидером стала Гермиона Грейнджер из "Гарри Поттера". 45% опрошенных отметили её трудолюбие, усердие и стремление к знаниям.

Чуть меньше голосов досталось Скарлетт О'Харе из "Унесённых ветром". Она известна своим упорством и готовностью пережить любые трудности ради выживания. Третье место заняла Китнисс Эвердин, героиня "Голодных игр", которая не только спасала себя, но и вдохновляла других.

Олд мани: аристократизм и статус

Эстетику "старых денег" лучше всего, по мнению читателей, передаёт Нарцисса Малфой. 32% респондентов связали её с аристократическим происхождением и безупречным образом жизни.

Дейзи Бьюкенен из "Великого Гэтсби" и Элен Курагина из "Войны и мира" тоже оказались в этом списке. Обе олицетворяют светскую роскошь и умение держаться в обществе.

Пикми: желание нравиться

Не всем женским образам досталась роль лидеров. Например, Анастейша Стил из "Пятидесяти оттенков серого" собрала 25% голосов в категории "пикми". Её назвали той, кто стремится выделяться через подстраивание под мужчин.

Совсем немного уступила ей Ольга Ларина, а также Белла Свон из "Сумерек". Эти героини оказались в числе тех, кого общество воспринимает как "не таких, как все", хотя на деле они стремятся понравиться.

Clean girl: простота и забота о себе

Неожиданно лидером этого тренда стала Мэри Поппинс. 40% респондентов считают, что её образ строгой, но заботливой наставницы идеально передаёт идею "чистоты" и гармонии.

Второе место заняла Мальвина, а третье — Маша Миронова из "Капитанской дочки". Все три персонажа отличаются естественностью, мягкостью и умением вызывать доверие.

Художка-босс: стиль и бунт

Символом неформальности и художественного бунта стала Уэнсдей Аддамс. Её выбрали 50% участников. Героиня воплощает протест против стандартов и смелость оставаться собой.

Полумна Лавгуд и Пеппи Длинныйчулок тоже попали в этот список. Их объединяет необычность и уверенность в своей уникальности.

Делулу: мир грёз

Алиса из сказки Льюиса Кэролла возглавила рейтинг самых "мечтательных". Более половины опрошенных вспомнили её как девочку, не желающую взрослеть и предпочитающую фантазии реальности.

К этой категории также отнесли Сибиллу Вейн и Софью Фамусову — героинь, для которых мир собственных иллюзий оказался важнее повседневности.