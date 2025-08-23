Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ошибки в тренировках
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Почему иногда полезнее остановиться, чем добиваться результата любой ценой

Фитнес-эксперт Джоани Джонсон перечислила опасные симптомы на тренировке

Кто сказал, что каждый тренировочный день должен проходить на пределе? Вопреки популярному принципу "no pain, no gain", именно отдых и умение слушать своё тело нередко становятся ключом к здоровью и прогрессу. Порой лучше сделать шаг назад, чем довести организм до истощения или травмы.

Эксперт по фитнесу Джоани Джонсон, основательница Strong Mom Society, напоминает: умение вовремя сократить или прервать тренировку — это не слабость, а осознанный выбор. Давайте разберёмся, в каких случаях стоит притормозить.

Когда нужно остановиться

1. Боль — сигнал тревоги

"Боль — это способ тела сообщить, что что-то идёт не так", — подчёркивает Джонсон. Она может быть вызвана воспалением, перенагрузкой или неправильной техникой. Игнорировать её опасно: вместо пользы можно получить серьёзную травму.

Что делать?

  • при резкой боли — прекратить упражнение и оценить состояние;
  • при подозрении на травму — обратиться к врачу или использовать R. I. C. E.-методику (покой, лёд, компрессия, возвышенное положение);
  • при хронических болях — проконсультироваться с тренером или физиотерапевтом, чтобы найти причину и исправить её.

Важно: если боль сопровождается одышкой или локализуется в груди — это может быть признак сердечного приступа. Срочно к врачу!

2. Тошнота или головокружение

Даже если это не опасно, игнорировать такие сигналы нельзя. Чаще всего они связаны с усталостью, обезвоживанием или низким уровнем сахара в крови.

Решение простое: сделать паузу, выпить воды, перекусить. Но если проблема повторяется, лучше обсудить её с врачом.

3. Проблемы с дыханием

Кратковременное учащённое дыхание после интенсивной нагрузки — это нормально. Но постоянная или внезапная одышка может указывать на более серьёзные болезни сердца или лёгких, включая астму, эмфизему или бронхит.

Если дыхание внезапно "перехватывает", появляются головокружение или спутанность сознания — необходима медицинская помощь. А вот в случаях, когда причина в недостаточной физической подготовке, важно наращивать нагрузку постепенно и работать над правильной техникой дыхания.

Когда можно продолжать

Иногда трудности на тренировке не повод сдаваться. Вот ситуации, когда нагрузку можно продолжить:

  • Усталость или плохое настроение. Движение помогает вырабатывать эндорфины и улучшать эмоциональное состояние.
  • Мышечная крепатура. Это естественный процесс восстановления мышц. Важно лишь чередовать группы мышц и не перегружать одну и ту же зону.
  • Лёгкая сонливость. Парадоксально, но физическая активность способна подарить заряд бодрости, особенно если выбрать лёгкую тренировку: йогу, прогулку или растяжку.
  • Неуверенность в себе. Стеснение в спортзале знакомо многим. В таких случаях можно начать с домашних онлайн-тренировок, а затем постепенно обрести уверенность.

Несколько любопытных фактов

  • По данным Harvard Health, всего 15 минут интенсивных упражнений или час спокойной ходьбы в день значительно снижают риск депрессии.
  • Cleveland Clinic отмечает, что микроповреждения мышц во время тренировок — главный механизм их роста и укрепления.
  • Специалисты утверждают: улучшить дыхательную механику можно всего за несколько сеансов с физиотерапевтом или коррекционным тренером.

