Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:11

Антитренировки для похудения: новый способ сжигать жир без изнурения

Низкоинтенсивные кардионагрузки помогают худеть и укреплять сердце

Идея похудеть с помощью "антитренировок" звучит необычно, но именно такой подход всё чаще рекомендуют специалисты людям, которым тяжело даются высокие нагрузки. Речь идёт о тренировках LISS (Low Intensity Steady State) — низкоинтенсивных кардионагрузках в устойчивом состоянии.

Что такое LISS

В отличие от интенсивных HIIT-тренировок, LISS предполагает умеренный темп и работу на пульсе примерно 50-60% от максимального. Это может быть быстрая ходьба, плавание, лёгкая езда на велосипеде, спокойный бег или прогулки по пересечённой местности.

Такие занятия хорошо подходят для:

  • новичков, которые только начинают тренироваться;

  • людей, восстанавливающихся после травм;

  • тех, кто хочет поддерживать форму без риска перегрузки.

Чем полезны "антитренировки"

Исследования показывают, что регулярные LISS-занятия помогают:

  • снижать кровяное давление;

  • улучшать работу мозга и концентрацию;

  • защищать суставы и снижать нагрузку на связки;

  • уменьшать риск хронических заболеваний;

  • ускорять восстановление после тяжёлых нагрузок.

При этом калории сжигаются мягко и равномерно, что способствует постепенному снижению веса без стресса для организма.

Мифы и правда

  1. Миф: похудеть можно только через интенсивные тренировки.
    Правда: LISS также способствует жиросжиганию, но более щадящим способом.

  2. Миф: низкая интенсивность бесполезна для сердца.
    Правда: именно умеренные нагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему и продлевают её ресурс.

  3. Миф: такие тренировки не подходят молодым и активным людям.
    Правда: LISS можно чередовать с интенсивными упражнениями для баланса.

Как начать

  • Начните с 20-30 минут быстрой ходьбы или лёгкой пробежки 3-4 раза в неделю.

  • Постепенно увеличивайте продолжительность до 45-60 минут.

  • Контролируйте пульс: он должен оставаться в "разговорной зоне", когда вы можете спокойно разговаривать во время тренировки.

  • Для разнообразия используйте разные виды активности: прогулки, плавание, йога в динамике, езда на велосипеде.

Заключение

LISS-тренировки — отличный вариант для тех, кто хочет худеть без стресса, укрепить здоровье и снизить риск травм. Это "антитренировки", которые дают результат не через изнурение, а через регулярность и баланс.

