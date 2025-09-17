Антитренировки для похудения: новый способ сжигать жир без изнурения

Идея похудеть с помощью "антитренировок" звучит необычно, но именно такой подход всё чаще рекомендуют специалисты людям, которым тяжело даются высокие нагрузки. Речь идёт о тренировках LISS (Low Intensity Steady State) — низкоинтенсивных кардионагрузках в устойчивом состоянии.

Что такое LISS

В отличие от интенсивных HIIT-тренировок, LISS предполагает умеренный темп и работу на пульсе примерно 50-60% от максимального. Это может быть быстрая ходьба, плавание, лёгкая езда на велосипеде, спокойный бег или прогулки по пересечённой местности.

Такие занятия хорошо подходят для:

новичков, которые только начинают тренироваться;

людей, восстанавливающихся после травм;

тех, кто хочет поддерживать форму без риска перегрузки.

Чем полезны "антитренировки"

Исследования показывают, что регулярные LISS-занятия помогают:

снижать кровяное давление;

улучшать работу мозга и концентрацию;

защищать суставы и снижать нагрузку на связки;

уменьшать риск хронических заболеваний;

ускорять восстановление после тяжёлых нагрузок.

При этом калории сжигаются мягко и равномерно, что способствует постепенному снижению веса без стресса для организма.

Мифы и правда

Миф: похудеть можно только через интенсивные тренировки.

Правда: LISS также способствует жиросжиганию, но более щадящим способом. Миф: низкая интенсивность бесполезна для сердца.

Правда: именно умеренные нагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему и продлевают её ресурс. Миф: такие тренировки не подходят молодым и активным людям.

Правда: LISS можно чередовать с интенсивными упражнениями для баланса.

Как начать

Начните с 20-30 минут быстрой ходьбы или лёгкой пробежки 3-4 раза в неделю.

Постепенно увеличивайте продолжительность до 45-60 минут.

Контролируйте пульс: он должен оставаться в "разговорной зоне", когда вы можете спокойно разговаривать во время тренировки.

Для разнообразия используйте разные виды активности: прогулки, плавание, йога в динамике, езда на велосипеде.

Заключение

LISS-тренировки — отличный вариант для тех, кто хочет худеть без стресса, укрепить здоровье и снизить риск травм. Это "антитренировки", которые дают результат не через изнурение, а через регулярность и баланс.