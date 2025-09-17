Антитренировки для похудения: новый способ сжигать жир без изнурения
Идея похудеть с помощью "антитренировок" звучит необычно, но именно такой подход всё чаще рекомендуют специалисты людям, которым тяжело даются высокие нагрузки. Речь идёт о тренировках LISS (Low Intensity Steady State) — низкоинтенсивных кардионагрузках в устойчивом состоянии.
Что такое LISS
В отличие от интенсивных HIIT-тренировок, LISS предполагает умеренный темп и работу на пульсе примерно 50-60% от максимального. Это может быть быстрая ходьба, плавание, лёгкая езда на велосипеде, спокойный бег или прогулки по пересечённой местности.
Такие занятия хорошо подходят для:
-
новичков, которые только начинают тренироваться;
-
людей, восстанавливающихся после травм;
-
тех, кто хочет поддерживать форму без риска перегрузки.
Чем полезны "антитренировки"
Исследования показывают, что регулярные LISS-занятия помогают:
-
снижать кровяное давление;
-
улучшать работу мозга и концентрацию;
-
защищать суставы и снижать нагрузку на связки;
-
уменьшать риск хронических заболеваний;
-
ускорять восстановление после тяжёлых нагрузок.
При этом калории сжигаются мягко и равномерно, что способствует постепенному снижению веса без стресса для организма.
Мифы и правда
-
Миф: похудеть можно только через интенсивные тренировки.
Правда: LISS также способствует жиросжиганию, но более щадящим способом.
-
Миф: низкая интенсивность бесполезна для сердца.
Правда: именно умеренные нагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему и продлевают её ресурс.
-
Миф: такие тренировки не подходят молодым и активным людям.
Правда: LISS можно чередовать с интенсивными упражнениями для баланса.
Как начать
-
Начните с 20-30 минут быстрой ходьбы или лёгкой пробежки 3-4 раза в неделю.
-
Постепенно увеличивайте продолжительность до 45-60 минут.
-
Контролируйте пульс: он должен оставаться в "разговорной зоне", когда вы можете спокойно разговаривать во время тренировки.
-
Для разнообразия используйте разные виды активности: прогулки, плавание, йога в динамике, езда на велосипеде.
Заключение
LISS-тренировки — отличный вариант для тех, кто хочет худеть без стресса, укрепить здоровье и снизить риск травм. Это "антитренировки", которые дают результат не через изнурение, а через регулярность и баланс.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru