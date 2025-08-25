Лишний вес = травма: упражнения, после которых врачи зарабатывают больше, чем тренеры

Занятия спортом при лишнем весе требуют особого подхода. Эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова объяснила, почему некоторые привычные виды тренировок могут быть опасны для очень полных людей и чем их стоит заменить.

Почему нагрузка должна быть щадящей

"Огромные нагрузки на сердечно-сосудистую систему, суставы и весь опорно-двигательный аппарат — это уже исходное положение дел, без какого-либо спорта в жизни человека с лишними килограммами", — поясняет специалист.

Любая дополнительная активность должна учитывать этот изначальный стресс для организма, иначе спорт может нанести вред.

Опасные упражнения

Бег: ударная нагрузка при каждом шаге почти в 5 раз превышает вес тела, что серьёзно перегружает суставы и сердце.

Прыжки на скакалке: создают сильную ударную нагрузку, которая при большом весе может быть травмоопасной.

"Без тренера и спортивного врача, который может оценить риски и целесообразность таких активностей, тренироваться не стоит", — предупреждает Махова.

Безопасные альтернативы

Ходьба, особенно скандинавская: бережно тренирует сердце и лёгкие, не перегружая суставы.

"Если интенсивно ходить по парку на свежем воздухе, да ещё и по неровной поверхности, то за 5 минут уйдёт около 30 калорий без вреда для организма", — уточняет эксперт.

Плавание: снимает нагрузку с суставов и даёт отличную кардиотренировку. Час занятий в бассейне позволяет сжечь около 400 калорий, что сопоставимо с беговой дорожкой.

Лечебная физкультура (ЛФК): комплекс упражнений, подобранный физиотерапевтом, помогает мягко укрепить мышцы и улучшить подвижность.



Постепенное расширение нагрузок

Махова подчёркивает: сначала необходимо снизить вес хотя бы на 3-5 кг в месяц. Только после этого можно постепенно переходить к более разнообразным видам спорта и увеличивать интенсивность тренировок.

Итог

Очень полным людям противопоказаны бег и прыжки, так как они перегружают сердце и суставы. Но есть безопасные и эффективные альтернативы — ходьба, плавание и ЛФК, которые помогут запустить процесс снижения веса и укрепить организм.