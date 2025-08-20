Не гаджеты и не кофе: главный враг сна оказался другим
Проснуться среди ночи и долго не суметь уснуть снова — знакомое состояние для многих. Но что, если такие пробуждения становятся регулярными? Невролог Стелла Марис Вальенси в интервью изданию Infobae рассказала, какие причины чаще всего стоят за этим нарушением сна — и как с ним справиться.
Главный враг сна — стресс
"Стресс оказывает влияние на гормональный фон, который критически важен для качественного сна", — объясняет Вальенси.
По словам врача, нервное перенапряжение — наиболее частая причина ночных пробуждений. Оно не только мешает организму полноценно расслабиться, но и провоцирует кошмары, что делает ночной отдых ещё менее восстанавливающим.
Какие ещё факторы мешают спать?
Помимо стресса, существуют и физиологические причины, которые могут будить человека ночью:
- Нарушения мочеиспускания;
- Синдром апноэ во сне;
- Кислотный рефлюкс;
- Лишний вес, особенно в области живота;
- Простуда;
- Возрастные изменения;
- Повышенная температура воздуха в спальне.
Каждая из этих причин требует внимания и, при необходимости, консультации с врачом. Но часть факторов можно устранить самостоятельно.
Как улучшить качество сна?
Невролог рекомендует несколько простых, но действенных привычек:
- ложиться и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные;
- поддерживать комфортную температуру в спальне;
- не переедать на ночь и исключить тяжёлую пищу перед сном;
- заниматься физической активностью в течение дня;
- отказаться от использования гаджетов в постели;
- не употреблять алкоголь перед сном.
Эти советы работают только при регулярном соблюдении. Если проблемы со сном сохраняются, стоит обратиться к специалисту.
