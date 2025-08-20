Не гаджеты и не кофе: главный враг сна оказался другим

Проснуться среди ночи и долго не суметь уснуть снова — знакомое состояние для многих. Но что, если такие пробуждения становятся регулярными? Невролог Стелла Марис Вальенси в интервью изданию Infobae рассказала, какие причины чаще всего стоят за этим нарушением сна — и как с ним справиться.

Главный враг сна — стресс

"Стресс оказывает влияние на гормональный фон, который критически важен для качественного сна", — объясняет Вальенси.

По словам врача, нервное перенапряжение — наиболее частая причина ночных пробуждений. Оно не только мешает организму полноценно расслабиться, но и провоцирует кошмары, что делает ночной отдых ещё менее восстанавливающим.

Какие ещё факторы мешают спать?

Помимо стресса, существуют и физиологические причины, которые могут будить человека ночью:

Нарушения мочеиспускания;

Синдром апноэ во сне;

Кислотный рефлюкс;

Лишний вес, особенно в области живота;

Простуда;

Возрастные изменения;

Повышенная температура воздуха в спальне.

Каждая из этих причин требует внимания и, при необходимости, консультации с врачом. Но часть факторов можно устранить самостоятельно.

Как улучшить качество сна?

Невролог рекомендует несколько простых, но действенных привычек:

ложиться и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные;

поддерживать комфортную температуру в спальне;

не переедать на ночь и исключить тяжёлую пищу перед сном;

заниматься физической активностью в течение дня;

отказаться от использования гаджетов в постели;

не употреблять алкоголь перед сном.

Эти советы работают только при регулярном соблюдении. Если проблемы со сном сохраняются, стоит обратиться к специалисту.