Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Не гаджеты и не кофе: главный враг сна оказался другим

Невролог перечислила причины частых пробуждений и дала советы по улучшению сна

Проснуться среди ночи и долго не суметь уснуть снова — знакомое состояние для многих. Но что, если такие пробуждения становятся регулярными? Невролог Стелла Марис Вальенси в интервью изданию Infobae рассказала, какие причины чаще всего стоят за этим нарушением сна — и как с ним справиться.

Главный враг сна — стресс

"Стресс оказывает влияние на гормональный фон, который критически важен для качественного сна", — объясняет Вальенси.

По словам врача, нервное перенапряжение — наиболее частая причина ночных пробуждений. Оно не только мешает организму полноценно расслабиться, но и провоцирует кошмары, что делает ночной отдых ещё менее восстанавливающим.

Какие ещё факторы мешают спать?
Помимо стресса, существуют и физиологические причины, которые могут будить человека ночью:

  • Нарушения мочеиспускания;
  • Синдром апноэ во сне;
  • Кислотный рефлюкс;
  • Лишний вес, особенно в области живота;
  • Простуда;
  • Возрастные изменения;
  • Повышенная температура воздуха в спальне.

Каждая из этих причин требует внимания и, при необходимости, консультации с врачом. Но часть факторов можно устранить самостоятельно.

Как улучшить качество сна?
Невролог рекомендует несколько простых, но действенных привычек:

  • ложиться и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные;
  • поддерживать комфортную температуру в спальне;
  • не переедать на ночь и исключить тяжёлую пищу перед сном;
  • заниматься физической активностью в течение дня;
  • отказаться от использования гаджетов в постели;
  • не употреблять алкоголь перед сном.

Эти советы работают только при регулярном соблюдении. Если проблемы со сном сохраняются, стоит обратиться к специалисту.

