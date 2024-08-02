Совет Федерации рассмотрит представление о лишении неприкосновенности сенатора Савельева

Сенатор Савельев может быть лишен неприкосновенности по представлению Генпрокурора

Генпрокурор России Игорь Краснов направил представление в Совет Федерации с целью лишения неприкосновенности сенатора Российской Федерации Дмитрия Владимировича Савельева , поскольку была установлена его причастность к организации убийства — сообщил источник агентства.

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