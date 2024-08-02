Совет Федерации рассмотрит представление о лишении неприкосновенности сенатора Савельева

Генпрокурор России Игорь Краснов направил представление в Совет Федерации с целью лишения неприкосновенности сенатора Российской Федерации Дмитрия Владимировича Савельева, поскольку была установлена его причастность к организации убийства — сообщил источник агентства.
В Минобороны Армении подтвердили получение консультаций от США
Министерство обороны Армении подтвердило получение консультативной помощи от США и других международных партнеров в рамках проводимой реформы вооруженных сил. Представитель ведомства отметил, что эта поддержка может быть как краткосрочной, так и долгосрочной.
В ВОЗ заявили о росте смертности от жары на 30% в Европе с 2000 года
В Европе с 2000 года на 30% увеличилась смертность, связанная с жарой, причём этот показатель растёт почти во всех странах региона.
В Москве установлена минимальная площадь для квартир в 28 кв. м
В Москве введен запрет на строительство квартир площадью меньше 28 квадратных метров. По поручению мэра города Сергея Собянина было подписано соответствующее постановление, устанавливающее также, что площадь двухкомнатных квартир не должна быть меньше 44 квадратных метров.
Кардиолог Жито: повышенный пульс может указывать на анемию
Кардиолог Алексей Жито подчеркнул важность контроля частоты пульса, так как изменение ритма может указывать на серьезные проблемы со здоровьем.