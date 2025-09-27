Мантия Земли играет в опасные игры: португальское побережье показало, как рождается новая эра

1 ноября 1755 года Лиссабон был разрушен землетрясением, которое вошло в историю как самое разрушительное в Европе. В День всех святых тысячи людей собрались в храмах, когда внезапные толчки и последовавшее цунами унесли десятки тысяч жизней. Город выгорел, 85% зданий превратились в руины. Позднейшие расчёты показали: магнитуда достигала 8,7 балла.

Загадкой оставалось то, что катастрофа произошла вдали от известных зон субдукции — районов, где одна тектоническая плита погружается под другую. Новое исследование, опубликованное в Nature Geoscience, предлагает объяснение: под португальским побережьем запустился процесс деламинации мантии.

Что такое деламинация

Мантия — плотный и горячий слой Земли. Обычно океаническая кора сдерживает её движение. Но в районе Подковы (абиссальная равнина у Португалии) слои начали отслаиваться, как подошва у старого ботинка.

"Насколько нам известно, деламинация никогда не наблюдалась в нетронутых океанических бассейнах", — сказал ведущий автор исследования Жоау Дуарте из Лиссабонского университета.

Этот процесс вызывает огромные напряжения и способен породить сильные землетрясения. Более того, он может быть "первым шагом" к формированию новой зоны субдукции.

Почему именно Атлантика

Атлантический океан до сих пор считался спокойным. Его срединно-океанический хребет лишь медленно создаёт новую кору. Здесь нет глубоких впадин и вулканических дуг, характерных для Тихого океана. Тем загадочнее выглядели события 1755 и 1969 годов, когда у побережья Португалии случились разрушительные толчки.

Сейсмологи зафиксировали очаги землетрясений на глубине более 20 километров — а это необычно для океанической коры. Обнаруженные геофизические аномалии указывали на то, что внутри происходят процессы, не укладывающиеся в привычные модели.

Сравнение сценариев

Сценарий Особенности Вероятные последствия Классическая субдукция Сближение плит, образование впадин и дуг Цунами, вулканизм, частые землетрясения Деламинация мантии Отслоение плотных слоёв под океанической корой Сильные глубинные землетрясения, будущая субдукция Срединный хребет Расходящиеся плиты, тихое образование новой коры Слабая сейсмичность, медленный рост океана

Советы шаг за шагом: как защищаться от землетрясений

Следить за предупреждениями — современные системы могут оповестить за минуты. Держать дома аптечку, воду, фонарик и документы. Заранее определить безопасные места: дверные проёмы, углы капитальных стен. Тренироваться покидать помещение быстро и без паники. Изучить планы эвакуации и точки сбора в своём районе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать сейсмические риски.

Последствие: Отсутствие готовности к чрезвычайной ситуации.

Альтернатива: Развитие культуры безопасности и системы оповещения.

Ошибка: Строить дома без сейсмоустойчивых технологий.

Последствие: Массовые разрушения.

Альтернатива: Усиление конструкций, современные строительные нормы.

А что если…

А что если Атлантика действительно станет зоной субдукции? Через миллионы лет это приведёт к столкновению Америки с Африкой и Европой и формированию нового суперконтинента. Сегодня это звучит как фантастика, но для геологов такие перспективы — предмет серьёзных расчётов.

Плюсы и минусы гипотезы деламинации

Плюсы Минусы Объясняет глубинные очаги землетрясений Пока нет прямых доказательств Даёт модель будущей субдукции в Атлантике Не объясняет все детали цунами 1755 года Помогает прогнозировать риски для Португалии Требует дополнительных исследований

FAQ

Почему землетрясение 1755 года стало таким разрушительным?

Оно сочетало в себе сильные толчки, цунами и пожары, совпав с праздником, когда люди были в храмах.

Может ли повториться подобное землетрясение?

Да, регион остаётся сейсмически активным. Учёные фиксируют глубинные процессы, способные вызвать новые толчки.

Есть ли сейчас система предупреждения о цунами?

Да, но в Португалии её внедрили только после 2017 года, что долго считалось пробелом в безопасности.

Мифы и правда

Миф: Атлантика полностью безопасна, в ней нет субдукции.

Правда: Деламинация у Португалии показывает, что океан может быть активнее, чем считалось.

Миф: Землетрясение 1755 года вызвали вулканы.

Правда: Данных о вулканической активности тогда нет, причина кроется в глубинной тектонике.

3 факта

Лиссабонское землетрясение 1755 года изменило не только геологию, но и философию: Вольтер писал о нём в "Кандиде". Магнитуда 8,7 делает его крупнейшим в истории Европы. "Огненное кольцо" Тихого океана даёт 68% всех извержений в мире, и Атлантика может пойти по этому пути.

Исторический контекст

1755 год — разрушение Лиссабона, десятки тысяч жертв.

1969 год — землетрясение у берегов Португалии, магнитуда около 7,9.

XX век — активные поиски объяснения аномалий.

2020-е — модель деламинации даёт новое понимание процессов.