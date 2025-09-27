Мантия Земли играет в опасные игры: португальское побережье показало, как рождается новая эра
1 ноября 1755 года Лиссабон был разрушен землетрясением, которое вошло в историю как самое разрушительное в Европе. В День всех святых тысячи людей собрались в храмах, когда внезапные толчки и последовавшее цунами унесли десятки тысяч жизней. Город выгорел, 85% зданий превратились в руины. Позднейшие расчёты показали: магнитуда достигала 8,7 балла.
Загадкой оставалось то, что катастрофа произошла вдали от известных зон субдукции — районов, где одна тектоническая плита погружается под другую. Новое исследование, опубликованное в Nature Geoscience, предлагает объяснение: под португальским побережьем запустился процесс деламинации мантии.
Что такое деламинация
Мантия — плотный и горячий слой Земли. Обычно океаническая кора сдерживает её движение. Но в районе Подковы (абиссальная равнина у Португалии) слои начали отслаиваться, как подошва у старого ботинка.
"Насколько нам известно, деламинация никогда не наблюдалась в нетронутых океанических бассейнах", — сказал ведущий автор исследования Жоау Дуарте из Лиссабонского университета.
Этот процесс вызывает огромные напряжения и способен породить сильные землетрясения. Более того, он может быть "первым шагом" к формированию новой зоны субдукции.
Почему именно Атлантика
Атлантический океан до сих пор считался спокойным. Его срединно-океанический хребет лишь медленно создаёт новую кору. Здесь нет глубоких впадин и вулканических дуг, характерных для Тихого океана. Тем загадочнее выглядели события 1755 и 1969 годов, когда у побережья Португалии случились разрушительные толчки.
Сейсмологи зафиксировали очаги землетрясений на глубине более 20 километров — а это необычно для океанической коры. Обнаруженные геофизические аномалии указывали на то, что внутри происходят процессы, не укладывающиеся в привычные модели.
Сравнение сценариев
|Сценарий
|Особенности
|Вероятные последствия
|Классическая субдукция
|Сближение плит, образование впадин и дуг
|Цунами, вулканизм, частые землетрясения
|Деламинация мантии
|Отслоение плотных слоёв под океанической корой
|Сильные глубинные землетрясения, будущая субдукция
|Срединный хребет
|Расходящиеся плиты, тихое образование новой коры
|Слабая сейсмичность, медленный рост океана
А что если…
А что если Атлантика действительно станет зоной субдукции? Через миллионы лет это приведёт к столкновению Америки с Африкой и Европой и формированию нового суперконтинента. Сегодня это звучит как фантастика, но для геологов такие перспективы — предмет серьёзных расчётов.
Плюсы и минусы гипотезы деламинации
|Плюсы
|Минусы
|Объясняет глубинные очаги землетрясений
|Пока нет прямых доказательств
|Даёт модель будущей субдукции в Атлантике
|Не объясняет все детали цунами 1755 года
|Помогает прогнозировать риски для Португалии
|Требует дополнительных исследований
FAQ
Почему землетрясение 1755 года стало таким разрушительным?
Оно сочетало в себе сильные толчки, цунами и пожары, совпав с праздником, когда люди были в храмах.
Может ли повториться подобное землетрясение?
Да, регион остаётся сейсмически активным. Учёные фиксируют глубинные процессы, способные вызвать новые толчки.
Есть ли сейчас система предупреждения о цунами?
Да, но в Португалии её внедрили только после 2017 года, что долго считалось пробелом в безопасности.
Мифы и правда
-
Миф: Атлантика полностью безопасна, в ней нет субдукции.
-
Правда: Деламинация у Португалии показывает, что океан может быть активнее, чем считалось.
-
Миф: Землетрясение 1755 года вызвали вулканы.
-
Правда: Данных о вулканической активности тогда нет, причина кроется в глубинной тектонике.
3 факта
-
Лиссабонское землетрясение 1755 года изменило не только геологию, но и философию: Вольтер писал о нём в "Кандиде".
-
Магнитуда 8,7 делает его крупнейшим в истории Европы.
-
"Огненное кольцо" Тихого океана даёт 68% всех извержений в мире, и Атлантика может пойти по этому пути.
Исторический контекст
1755 год — разрушение Лиссабона, десятки тысяч жертв.
1969 год — землетрясение у берегов Португалии, магнитуда около 7,9.
XX век — активные поиски объяснения аномалий.
2020-е — модель деламинации даёт новое понимание процессов.
