Врач Пигарева: некачественная незамерзайка представляет большую угрозу для водителей и пассажиров

Врач терапевт Клиники "Медси в Красногорске" Валентина Пигарева предупредила о серьезной угрозе для водителей и пассажиров, связанной с использованием дешевой незамерзайки на основе метанола. Неконтролируемая продажа этой жидкости, часто осуществляемая нелегальными коммерсантами на обочинах дорог, может иметь крайне негативные последствия для здоровья.

Согласно врачу, метиловый спирт, содержащийся в некоторых незамерзающих жидкостях, представляет серьезную угрозу. Этот яд воздействует на нервную, сосудистую системы, зрительные нервы и сетчатку глаз, вызывая острые отравления с летальным исходом. Постоянное воздействие метанола может привести к различным болезням, таким как головокружение, боли в области сердца и печени, неврастения, вегетососудистая дистония, ухудшение зрения, заболевания органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей и дерматиты, сообщает Газета.Ру.

Врач рекомендует немедленно обращаться за медицинской помощью при случайном попадании метанола в организм человека. Первая помощь включает вызов бригады СМП и инициирование рвоты, надавливая на корень языка. Пигарева подчеркивает, что тщательное внимание к выбору незамерзайки необходимо для предотвращения серьезных последствий для здоровья.