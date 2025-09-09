Медовик как объятия: жидкое тесто дарит коржи, тающие во рту, словно забытые детские мечты

Хотите приготовить медовик, но не готовы тратить часы на раскатку множества коржей? Медовик из жидкого теста — это простой и быстрый способ насладиться нежным, ароматным тортом с классическим вкусом, но без лишних хлопот.

Вместо традиционных тонких коржей, которые нужно выпекать по отдельности, здесь тесто выпекается одним большим коржом, а затем разрезается на несколько слоев. Такой способ позволяет коржам лучше впитывать крем, делая торт особенно мягким и сочным.

Ингредиенты

Пшеничная мука — 300 г

Сметана — 200 г

Сахар — 100 г

Сливочное масло — 50 г

Подсолнечное масло — 50 г

Куриное яйцо (крупное) — 1 шт.

Мёд — 2 ст. л.

Сода — 1 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Сметана (25-30%) — 500 г

Сливки (33%) — 400 г

Сахарная пудра — 200 г

Грецкие орехи — 30 г

Пошаговый рецепт

Включите духовку, разогрейте до 160-170 ℃. В кастрюле с толстым дном соедините сливочное и подсолнечное масла, мёд, сахар и соль. На медленном огне доведите смесь до кипения, пока не появится пышная пена и золотистый оттенок.

Добавьте соду и энергично перемешивайте, чтобы осадить пену. Масса потемнеет, приобретая карамельный цвет. Снимите кастрюлю с огня и продолжайте мешать 3-5 минут.

Понемногу вмешайте сметану, затем взбейте смесь миксером до однородности. По одному добавьте яйцо, затем частями всыпайте просеянную муку, пока не получится полугустое, текучее тесто.

Вылейте тесто в форму диаметром 22 см, застеленную пергаментом, и выпекайте около 30 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Готовый корж переложите на решетку, снимите пергамент и дайте остыть. Верхушку срежьте — она пойдет на обсыпку, а остальной корж разрежьте на 4-5 тонких слоев.

Приготовление крема

Для крема используйте плотную жирную сметану и сливки. Чтобы крем был особенно густым, можно заранее отцедить из сметаны лишнюю сыворотку, оставив её в марле в холодильнике на ночь.

В миске смешайте сметану, сливки и сахарную пудру. Взбейте сначала на низкой скорости, затем увеличьте скорость, но не до максимума. Крем должен стать густым и держать форму.

Обрезки коржа и грецкие орехи подсушите на сухой сковороде, а затем измельчите в блендере до мелкой крошки. Промажьте коржи кремом, сложите их стопкой. Верх и бока торта также покройте кремом, посыпьте крошкой из орехов и обрезков.

Поставьте торт в холодильник минимум на ночь, чтобы он хорошо пропитался.

Медовик из жидкого теста — это отличный вариант для тех, кто хочет быстро и просто приготовить вкусный домашний торт с нежными коржами и насыщенным сметанным кремом. Пропитанный за ночь, он порадует вас и ваших близких своим мягким вкусом и ароматом.