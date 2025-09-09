Медовик как объятия: жидкое тесто дарит коржи, тающие во рту, словно забытые детские мечты
Хотите приготовить медовик, но не готовы тратить часы на раскатку множества коржей? Медовик из жидкого теста — это простой и быстрый способ насладиться нежным, ароматным тортом с классическим вкусом, но без лишних хлопот.
Вместо традиционных тонких коржей, которые нужно выпекать по отдельности, здесь тесто выпекается одним большим коржом, а затем разрезается на несколько слоев. Такой способ позволяет коржам лучше впитывать крем, делая торт особенно мягким и сочным.
Ингредиенты
- Пшеничная мука — 300 г
- Сметана — 200 г
- Сахар — 100 г
- Сливочное масло — 50 г
- Подсолнечное масло — 50 г
- Куриное яйцо (крупное) — 1 шт.
- Мёд — 2 ст. л.
- Сода — 1 ч. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Сметана (25-30%) — 500 г
- Сливки (33%) — 400 г
- Сахарная пудра — 200 г
- Грецкие орехи — 30 г
Пошаговый рецепт
Включите духовку, разогрейте до 160-170 ℃. В кастрюле с толстым дном соедините сливочное и подсолнечное масла, мёд, сахар и соль. На медленном огне доведите смесь до кипения, пока не появится пышная пена и золотистый оттенок.
Добавьте соду и энергично перемешивайте, чтобы осадить пену. Масса потемнеет, приобретая карамельный цвет. Снимите кастрюлю с огня и продолжайте мешать 3-5 минут.
Понемногу вмешайте сметану, затем взбейте смесь миксером до однородности. По одному добавьте яйцо, затем частями всыпайте просеянную муку, пока не получится полугустое, текучее тесто.
Вылейте тесто в форму диаметром 22 см, застеленную пергаментом, и выпекайте около 30 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Готовый корж переложите на решетку, снимите пергамент и дайте остыть. Верхушку срежьте — она пойдет на обсыпку, а остальной корж разрежьте на 4-5 тонких слоев.
Приготовление крема
Для крема используйте плотную жирную сметану и сливки. Чтобы крем был особенно густым, можно заранее отцедить из сметаны лишнюю сыворотку, оставив её в марле в холодильнике на ночь.
В миске смешайте сметану, сливки и сахарную пудру. Взбейте сначала на низкой скорости, затем увеличьте скорость, но не до максимума. Крем должен стать густым и держать форму.
Обрезки коржа и грецкие орехи подсушите на сухой сковороде, а затем измельчите в блендере до мелкой крошки. Промажьте коржи кремом, сложите их стопкой. Верх и бока торта также покройте кремом, посыпьте крошкой из орехов и обрезков.
Поставьте торт в холодильник минимум на ночь, чтобы он хорошо пропитался.
Медовик из жидкого теста — это отличный вариант для тех, кто хочет быстро и просто приготовить вкусный домашний торт с нежными коржами и насыщенным сметанным кремом. Пропитанный за ночь, он порадует вас и ваших близких своим мягким вкусом и ароматом.
