На реставрацию разразившегося спустя гос от постройки моста в Липецке потратят 101 мн рублей

В Липецкой области объявлен повторный поиск подрядчика для ремонта аварийного моста через ручей Ериловка. Начальная стоимость контракта составляет 101,4 миллиона рублей. Заказчиком выступает областное казенное учреждение "Липецкавтодор".

Этот мост, расположенный на дороге, соединяющей села Вербилово, Круглянка и Малинино с районным и областным центрами, является единственным путем сообщения для местных жителей. Его аварийное состояние давно вызывало беспокойство, и в марте 2023 года был заключен контракт на ремонт с подмосковной компанией. Однако подрядчик, несмотря на взятые обязательства, выполнил лишь частичный демонтаж конструкции и впоследствии был внесен в реестр недобросовестных поставщиков.

Теперь власти региона вновь ищут компанию, готовую завершить ремонтные работы. Новый подрядчик должен будет отремонтировать участок дороги протяженностью 158 метров, включая сам мост длиной 65 метров. Заявки принимаются до 9 августа, а итоги конкурса будут подведены 13 августа. Завершить работы необходимо до 20 ноября 2025 года.

Фото: From Wikimedia Commons/ Шалин (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)