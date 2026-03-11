Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 11:17

Плодородие смывается водой: липецкая прокуратура взыскивает миллионы с тепличного овощевода за сброс стоков на поля

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура подала иск в суд к ООО "Овощи Черноземья" на взыскание более 69 млн руб. за ущерб почвам. Предприятие сбросило сточные воды на рельеф, повредив плодородный слой на площади свыше 2,36 тыс. кв. м. Прокуратура требует полного возмещения вреда окружающей среде. Факт нарушений подтвердил прокурорский рейд.

Ущерб плодородной почве

Прокуроры выявили сброс сточных вод прямо на поверхность земли во время проверки. Жидкость просочилась в грунт, размыв гумусовый горизонт — тот слой, где биохимия почвы оживает за счет бактерий и грибов. Площадь поражения превысила 2,36 тыс. кв. м, и теперь почва теряет способность удерживать влагу и питательные вещества.

В биохимии почв такой сброс меняет pH и убивает микроорганизмы, которые связывают азот и фосфор в доступные формы. Физика здесь проста: вода растекается по капиллярам грунта, унося частицы органики вниз. Прокуратура оценила ущерб в 69 млн руб. и передала дело в суд для взыскания.

Ранее компания уже попадала под удар за похожий вред в Усманском районе. Там отходы испортили 450 кв. м почвы, и суд обязал выплатить 1,4 млн руб. Такие инциденты повторяются, подрывая долгосрочную плодородие черноземов.

Профиль предприятия

ООО "Овощи Черноземья" работает в Липецкой области с 2012 года, уставный капитал — 11 тыс. руб. Основное дело — тепличное овощеводство, где физика света и тепла в конструкции определяет урожайность. Генеральный директор — Мария Акзамова, она рулит операциями на фоне растущих объемов.

По итогам 2024 года выручка достигла 7,65 млрд руб., но чистый убыток составил 303,23 млн руб. Финансовые отчеты за 2025 год еще не вышли, и это оставляет вопросы о ликвидности. Теплицы требуют огромных вложений в энергию и удобрения, где биохимия растворов напрямую влияет на рост растений.

Предприятие фокусируется на овощах, используя закрытые системы для контроля климата. Однако сбросы стоков нарушают баланс: стоки с нитратами проникают в почву, нарушая естественный цикл азота. Прокуратура теперь добивается компенсации за этот дисбаланс.

Судебная история

С весны 2023 года энергетики подали больше 20 исков к "Овощам Черноземья" на сумму свыше 2,8 млрд руб. из-за постоянных задержек платежей. В декабре 2025 года энергосбытовая компания выиграла 478,5 млн руб. Такие долги накапливаются от высоких затрат на электричество для теплиц.

В марте 2026 года арбитраж взыскал 45 млн руб. пеней с компании в пользу ЛЭСК, основной долг в 348,7 млн руб. погасили во время процесса. Энергия здесь ключевая: физика обогрева и освещения теплиц жрет ресурсы, а просрочки множат штрафы. Общий фон — серия поражений в судах.

Прокуратура подчеркивает необходимость полного возмещения экологического ущерба. Судебные дела показывают системные проблемы: от финансов до экологии. Разбирательство по новому иску продолжается.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.
Редактор Марина Верес
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru, закончила МГУ. Имеет опыт работы в российских СМИ. Эксперт по медиаменеджменту и верификации данных.

