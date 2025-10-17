Миф о зависимости от гигиенички: правда от дерматологов

Когда на улице холодно, а воздух становится сухим, многие замечают: губы трескаются, шелушатся и требуют постоянного увлажнения. Но нередко случается парадокс — чем чаще наносишь бальзам, тем суше становятся губы. Неужели кожа "привыкает" к уходу и перестает удерживать влагу сама? Разберёмся, почему так происходит и какие средства действительно помогают.

Что значит "зависимость" от бальзама

Дерматолог Сьюзан Мэссик из Медицинского колледжа Университета штата Огайо уверяет: никакой химической зависимости от бальзама не существует.

"Использование бальзама — это не настоящая зависимость и не делает кожу менее способной удерживать влагу", — пояснила дерматолог Сьюзан Мэссик.

Тем не менее, некоторые продукты могут создавать иллюзию увлажнения, а на деле вызывать раздражение и пересушивание. В результате человек начинает пользоваться ими все чаще, не осознавая, что именно средство усугубляет проблему.

Почему бальзам сушит губы

Далеко не каждый бальзам безопасен для чувствительной кожи. Часто пересушивание вызывает не сам продукт, а его состав.

Отдушки и ароматизаторы. Даже "натуральные" эфирные масла, такие как мята, цитрус или лаванда, могут раздражать кожу губ. Ментол, камфора, эвкалипт. Эти компоненты дают ощущение прохлады, но постепенно разрушают защитный барьер кожи. Красители и вкусовые добавки. Они провоцируют желание облизывать губы, а слюна только усиливает сухость, ведь ферменты в ней раздражают кожу.

"Слюна не увлажняет губы, напротив, ферменты в её составе усугубляют пересушивание", — подчеркнула Сьюзан Мэссик.

Если после нанесения бальзама губы начинают покалывать, жечь или шелушиться, средство стоит заменить.

Как выбрать работающий бальзам

Лучшие продукты для ухода — те, которые восстанавливают липидный барьер и удерживают влагу, а не только придают блеск.

Таблица "Сравнение"

Тип средства Основные компоненты Эффект Пример продукта Обычный бальзам ароматизаторы, масла, воск временный комфорт, но возможна сухость ароматизированные стик-бальзамы Омолаживающий с глицерином/гиалуроновой кислотой увлажняющие агенты (глицерин, HA) притягивает влагу, но без фиксации быстро испаряется легкие бальзамы-глоссы Омолаживающий с окклюзивами вазелин, диметикон, ланолин образует защитную пленку, удерживает влагу Vaseline, Aquaphor, Cerave Healing Ointment

Если губы сильно обветрились, лучше выбирать густые мазевые текстуры с вазелином или диметиконом. Они создают барьер, который защищает кожу от ветра и холода.

Советы шаг за шагом: как восстановить губы

Уберите раздражители. Откажитесь от ароматизированных и "щиплющих" бальзамов. Наносите средство правильно. Утром — после чистки зубов, вечером — перед сном. Этого достаточно. Используйте защиту от солнца. Губы тоже нуждаются в SPF. Ультрафиолет сушит и вызывает трещины. Поддерживайте влажность воздуха. Зимой пользуйтесь увлажнителем в помещении. Пейте воду. Недостаток жидкости мгновенно отражается на состоянии губ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Использовать ментоловый или блестящий бальзам Ощущение комфорта сменяется раздражением Нейтральная мазь без отдушек (Vaseline, Cerave) Частое облизывание губ Пересушивание и трещины Держите под рукой защитный бальзам Применение гигиенички каждые 30 минут Нарушение барьера кожи Использовать 2-3 раза в день Использование бальзама с ланолином при аллергии Зуд и жжение Продукты без ланолина (Eucerin Aquaphor Healing Ointment)

А что если бальзам не помогает?

Если губы постоянно шелушатся и болят, возможно, дело не в уходе, а в здоровье. Хроническая сухость может быть связана с анемией, дефицитом витаминов группы B, нарушением работы щитовидки или приемом некоторых лекарств. В этом случае стоит обратиться к дерматологу.

Плюсы и минусы бальзамов

Плюсы Минусы Быстрое ощущение комфорта Возможны аллергические реакции Защита от ветра и холода Некоторые формулы пересушивают Простота применения Эффект непродолжительный Доступность Не все продукты безопасны при частом использовании

FAQ

Как часто можно использовать бальзам для губ?

Достаточно дважды в день — утром и вечером. Если приходится наносить чаще, средство, вероятно, вам не подходит.

Какой бальзам выбрать для зимы?

Лучше использовать мази с вазелином, пчелиным воском, диметиконом и без ароматизаторов.

Можно ли применять детский крем вместо бальзама?

Да, но только если он не содержит отдушек и спирта.

Почему губы продолжают сохнуть, даже если я наношу средство?

Скорее всего, бальзам содержит раздражающие компоненты — эфирные масла, ароматизаторы или кислоты.

Мифы и правда

Миф: губы "привыкают" к бальзаму и перестают вырабатывать влагу.

Правда: кожа губ не производит собственных липидов в достаточном количестве, поэтому нуждается в постоянной защите.

Миф: чем чаще наносишь, тем лучше.

Правда: частые слои без нужды только мешают коже восстановиться.

Миф: натуральные масла всегда полезны.

Правда: эфирные масла могут вызывать аллергию и пересушивать кожу.

3 интересных факта

Кожа губ в четыре раза тоньше, чем на лице, поэтому теряет влагу быстрее. На губах нет сальных желез — именно поэтому им нужна защита круглый год. Бальзам с SPF можно использовать и летом, чтобы предотвратить фотостарение кожи губ.

Исторический контекст

Первый гигиенический бальзам появился в конце XIX века — его изобрел фармацевт из Вирджинии Чарльз Браун Флит. Прототип современной "гигиенички" назывался ChapStick и продавался в виде фольгированного цилиндра, который приходилось нарезать ножом. Сегодня рынок предлагает сотни разновидностей — от аптечных до люксовых, но принцип действия остался прежним: защита, питание и комфорт.