Львиный зев
Львиный зев
© Own work by Lazaregagnidze is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Садоводство
Алина Курнявцева

Лев в саду — без когтей, но с тысячей цветов: как вырастить короля клумбы

Львиный зев лучше всего цветёт при температуре около +20 °C днём и +5 °C ночью

Львиный зев издавна считается украшением садов: необычная форма цветков, напоминающих раскрытую пасть дракона, и богатая палитра оттенков делают его любимцем садоводов. Однако, чтобы он радовал продолжительным и обильным цветением, нужно учитывать ряд особенностей ухода и посадки.

С чего начать выращивание

Многие предпочитают покупать рассаду уже цветущих растений весной, но посев семян даёт больше свободы в выборе сортов и позволяет сэкономить. Семена очень мелкие, их раскладывают по поверхности почвы, присыпают тонким слоем вермикулита и слегка увлажняют. Лучшие условия для прорастания — температура от 21 до 24 °C и светлое место. Всходы обычно появляются быстро, особенно если накрыть контейнер плёнкой или прозрачным куполом для сохранения влаги. Некоторые садоводы рекомендуют подержать семена сутки в морозильной камере — это может ускорить всхожесть, хотя шаг необязательный.

Пересадка и выбор места

Когда сеянцы окрепнут, их пересаживают в горшки, ящики или клумбы. Между растениями оставляют от 15 до 20 см, иначе стебли вытянутся и цветов будет меньше. Важно позаботиться о хорошем дренаже: застоя воды львиный зев не переносит.

При посадке в открытый грунт нужно дождаться окончания заморозков. Разные сорта подходят для разных целей: низкорослые украсят бордюры, высокие могут стать акцентом в цветнике. Львиный зев любит солнце, но выносит и лёгкую полутень. Главное, чтобы на выбранном месте растения получали не менее пяти-шести часов дневного света.

Почва и полив

Оптимальная почва — рыхлая, с добавлением органики и слабокислой реакцией (pH 6,2-7,0). Слишком плотные или переувлажнённые участки вредят корням. После укоренения растениям достаточно около 2,5 см воды в неделю. В засушливые периоды лучше организовать редкий, но глубокий полив. В горшках поливают только после полного подсыхания верхнего слоя земли.

Уход за растением

Львиный зев ценит прохладу. Наиболее обильное цветение приходится на позднюю весну и осень, когда дневная температура держится около +20 °C, а ночная — около +5 °C. Сильная жара замедляет или вовсе останавливает образование бутонов.

Подкормки не обязательны, но если анализ почвы показывает нехватку азота, фосфора или калия, можно использовать жидкие или гранулированные удобрения. Важно не переборщить: перекормленные растения наращивают листву в ущерб цветам.

Чтобы кусты выглядели пышнее, молодые побеги прищипывают. А удаление увядших соцветий позволяет продлить цветение до самых заморозков.

Размножение и заготовка черенков

Осенью, перед заморозками, львиный зев можно размножить черенками. Для этого стебель срезают над второй парой настоящих листьев, обрабатывают стимулятором корнеобразования и укореняют в горшке. Зимой такие растения продолжают цвести дома, а весной их можно высадить в сад.

Возможные трудности

Как и многие цветы, львиный зев подвержен атакам тли, мучнистого червеца и паутинного клеща. Борьба с ними проста — достаточно обработать растения мыльным раствором или маслом нима.

Из болезней наиболее распространены ржавчина, пятнистость и мучнистая роса. Они возникают из-за недостатка освещения и плохой циркуляции воздуха. Решение — прореживание посадок и использование лёгких фунгицидов. Более серьёзные проблемы — антракноз и фитофтороз, для лечения которых применяют препараты на основе меди.

Львиный зев не требует сложного ухода, но нуждается в внимании к деталям: качественная почва, правильный полив и умеренные подкормки обеспечат обильное и продолжительное цветение. А прищипывание и своевременная обрезка помогут сохранить декоративность до поздней осени.

