Поза рыбы в йоге
Поза рыбы в йоге
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:50

Львиное дыхание: древний способ выплеснуть злость без крика

Йогатерапевт Дженни Клайн рекомендует Львиное дыхание для расслабления в конце практики

Иногда гнев накатывает так сильно, что хочется просто закричать. В йоге есть способ выплеснуть это напряжение безопасно и осознанно — поза "Львиное дыхание", или Симхасана. Это контролируемый "рёв", который помогает избавиться от лишней злости, снять зажимы и восстановить нервную систему.

Как работает "Львиное дыхание"

В основе упражнения — единый глубокий выдох, начинающийся от тазового дна и проходящий через мышцы живота, лёгкие и горло. Такая практика помогает перевести организм из режима "бей или беги" в состояние спокойствия.

"Наши тела накапливают энергию стресса в течение дня, словно нас всё время подгоняют невидимые списки дел", — отметила психолог Таня Миклер.

Именно поэтому простая техника дыхания способна вернуть ощущение равновесия.

Польза для тела и разума

Перед мощным выдохом выполняется глубокий вдох, наполняющий нижние отделы лёгких кислородом. Это улучшает кровообращение и даёт заряд для мозга.

"Такой вдох-выдох усиливает циркуляцию и насыщает мозг кислородом", — сказала совладелица студии SoHo Yoga Наташа Сноу Нидлс.

С точки зрения йогической философии, упражнение воздействует на горловую чакру. Когда человеку трудно выражать мысли или он ощущает усталость от общения, энергия в этой зоне блокируется. "Львиное дыхание" помогает восстановить баланс.

Когда выполнять

Йогатерапевт Дженни Клайн советует делать три цикла дыхания в позе Рыбы в завершении практики, перед Шавасаной. Но упражнение можно выполнять в любое время, когда нужно выпустить накопившееся напряжение. Оно сочетается с разными асанами:

• Падмасана (поза Лотоса) — сидя со скрещенными ногами, когда стопы лежат на противоположных бёдрах.
• Ардха Падмасана (полулотос) — упрощённый вариант, когда одна стопа на бедре, другая под согнутой ногой.
• Матсьясана (поза Рыбы) — лёжа на полу, грудь приподнята на локтях, макушка головы касается пола.
• Малаcана (гирлянда) — глубокий присед с ладонями в намасте и локтями, разводящими колени.
• Кошка-Корова — чередование округления спины и прогиба на четвереньках.

Пошаговая техника

  1. Встаньте на колени и сядьте на пятки.

  2. Наклонитесь вперёд, перенесите вес тела, поставьте ладони перед собой, словно готовитесь к рычанию.

  3. Расположите пальцы широко, будто выпускаете когти.

  4. Сфокусируйте взгляд в точке между бровями.

  5. Откройте рот, максимально высуньте язык и сделайте вдох.

  6. Напрягите мышцы живота и тазового дна, затем резко выдохните через рот с характерным "ха".

  7. Повторите три раза.

Совет

Важно не зажимать горло — звук рождается естественно благодаря работе мышц пресса и тазового дна. Сила выдоха идёт от центра тела, а не из горла.

Эта техника проста, но даёт мощный эффект: помогает снять внутреннее напряжение, вернуть ясность ума и почувствовать лёгкость.

