© www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:12

Слова, которые взбудоражили фанатов: Месси рассказал о приближающемся прощании с футболом

Лионель Месси откровенно рассказал о своём отношении к завершению карьеры. 38-летний нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины признался, что пока не готов расставаться с футболом.

Слова Месси

"Я не хочу, чтобы все это когда-то закончилось, но понимаю, что этот момент приближается. Когда случится, тогда случится, а до тех пор я буду идти вперед шаг за шагом, проживать день за днем", — заявил Лионель Месси в соцсети X.

Футболист отметил, что старается наслаждаться каждой игрой и каждым моментом на поле.

Последние успехи

5 сентября Месси оформил дубль в ворота сборной Венесуэлы в матче квалификации чемпионата мира-2026. Аргентина уверенно победила со счётом 3:0, а капитан снова подтвердил, что остаётся ключевой фигурой команды.

Легенда в настоящем времени

За годы карьеры Месси собрал внушительную коллекцию титулов: восемь "Золотых мячей", Кубок мира 2022 года, многочисленные победы в Лиге чемпионов и чемпионатах Испании и Франции. Несмотря на возраст, он продолжает демонстрировать высокий уровень игры и остаётся лидером национальной сборной.

