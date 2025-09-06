Месси дарит победу Аргентине, но сам думает о прощании

Форвард "Интер Майами" Лионель Месси вновь стал главным героем матча сборной Аргентины. В отборочном поединке чемпионата мира-2026 против Венесуэлы он оформил дубль и помог своей команде одержать уверенную победу. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".

Ход матча

Игра состоялась в ночь на 5 сентября в Буэнос-Айресе. Хозяева поля выглядели убедительно и завершили встречу со счётом 3:0. Два гола на счету Месси, ещё один мяч забил Лаутаро Мартинес.

Возможное прощание

Этот матч может войти в историю не только результатом. Ранее Месси признавался, что участие в чемпионате мира-2026 остаётся под вопросом. Таким образом, игра против Венесуэлы могла стать для него последней домашней встречей в составе национальной сборной.