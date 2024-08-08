Социальные связи львов оказываются ключом к их долголетию

Новое исследование диких львов, проведенное Оксфордским университетом, выявило, что самцы и самки испытывают разные изменения в своих социальных связях на протяжении жизни, что влияет на их выживание.

Исследование, основанное на 30-летних данных из Серенгети, показало, что сила связей у самок с самцами достигает пика в среднем возрасте, затем снижается, а с другими самками линейно уменьшается с возрастом. У самцов связь с другими самцами минимальна в среднем возрасте и возрастает позже, а с самками пик приходится на средний возраст. Для самок важны тесные связи, обеспечивающие долгую жизнь, а для самцов — количество партнеров, сообщает Current Biology.

Работа Лорен Радд и её команды основана на данных о 665 львах и подчеркивает, что социальные связи важны для выживания. Будущие исследования будут сосредоточены на влиянии утраты "друзей" на поведение и социальные сети львов.

Понимание социальных изменений с возрастом поможет предсказать динамику заболеваний у львов и других животных, предоставляя уникальные возможности для изучения.

Фото: flickr.com/William Warby (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)