Львиные короли — лишь мираж: за кадром скрывается армия изгнанников

Львы кажутся нам воплощением силы и гармонии. Документальные фильмы показывают стройных львиц, игривых львят и величественного самца с гривой. Но это лишь одна сторона их мира. В действительности большая часть самцов ведёт совсем другую жизнь — полную изгнаний, кровавых схваток и непростых союзов. Чтобы понять эту скрытую сторону, нужно заглянуть за пределы привычных прайдов.

Жизнь в прайде и за его пределами

Прайд — это группа, где обычно живут львицы с потомством и один или несколько взрослых самцов. Самки в нём, как правило, родственницы: матери, сёстры, тётки, бабушки. Они остаются вместе всю жизнь, формируя крепкие связи. Для самцов всё иначе: достигнув 2-3 лет, юноши становятся конкурентами вожаку и подвергаются изгнанию.

Из вчерашних котят они превращаются в соперников, которых больше не ждут дома. Юный самец оказывается в одиночестве: без защиты семьи, без опыта и с минимальными шансами на выживание. Многие погибают от голода или ран. Но те, кто выстоял, находят братьев по несчастью и образуют коалиции.

Коалиции вместо семьи

Группы самцов обычно состоят из двух-четырёх животных, часто родных братьев. Вместе они учатся охотиться и противостоять соперникам. Одиночка довольствуется падалью и мелкой добычей, а коалиция способна организовать охоту и добыть буйвола или жирафа.

Такие группы не привязаны к территории, они кочуют по саванне. Именно это делает их малоизвестными широкой публике: странствующих львов сложно отследить и снять на камеру.

Почему их редко показывают

Телевидение выбирает красивую картинку: играющих львят, заботливых матерей и успешную охоту. Но жизнь самцов вне прайда выглядит куда суровее: постоянные драки, атаки на конкурентов и борьба за власть. Эти сцены не вписываются в формат семейных передач и часто остаются за кадром.

Цель коалиции

Главная задача странствующих самцов — захватить прайд. Для этого они ждут момента, когда вожак ослабнет, и атакуют его. Если защитников несколько, охота превращается в изнурительное противостояние, где самцов убивают по одному.

После победы чужаков ждёт новая жестокая глава — они уничтожают детёнышей прежнего вожака. Это запускает течку у самок и позволяет новому альянсу оставить потомство.

Сравнение