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Юрий Лоза предрек провал нового альбома группы Linkin Park
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«В одну реку нельзя войти дважды»: Юрий Лоза усомнился в проекте Linkin Park

Юрий Лоза предрек провал нового альбома группы Linkin Park

Музыкант и критик Юрий Лоза поделился своим мнением о воссоединении знаменитой группы Linkin Park. Об этом сообщает "Газета.Ru".

По мнению исполнителя хита "Плот", американская группа, найдя замену трагически умершему Честеру Беннингтону, не сможет повторить былой успех.

"Я не являюсь фанатом этой группы и не отслеживаю их работу. Однако согласен с известной мудростью — "в одну реку нельзя войти дважды"", — заявил Лоза.

Ранее стало известно, что Linkin Park нашли замену умершему легендарному вокалисту Честеру Беннингтону в лице Эмили Армстронг. Группа планирует записать новый альбом, который может выйти в свет уже 15 ноября.

Фото: commons.wikimedia.org/ Drew de F Fawkes

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