Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Алкоголь
Алкоголь
© Freepik by jcomp is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:50

Линия, которую не замечали: воздержание неожиданно связано с риском слабоумия

Полный отказ от алкоголя связали с повышенным риском деменции — MedForum

Полный отказ от алкоголя может быть связан с повышенным риском развития деменции — к такому выводу пришли авторы нового исследования, которое ставит под сомнение устоявшиеся представления о пользе трезвого образа жизни. При этом сами ученые подчеркивают: выводы требуют осторожного подхода и учета ряда важных ограничений. Об этом сообщает MEDIKFORUM.RU.

Неожиданные выводы исследования

Как отмечается в материале, связь между умеренным употреблением алкоголя и состоянием здоровья остается неоднозначной. Ряд научных работ указывает на потенциальный вред даже минимальных доз спиртного. Однако новое исследование показало иную картину: у людей, полностью отказавшихся от алкоголя, риск развития деменции оказался выше, чем у тех, кто употреблял его умеренно.

"Связь между умеренным потреблением и здоровьем не так очевидна. Некоторые исследования показывают, что даже легкий напиток может нанести вред вашему здоровью. Но недавнее исследование показало, что воздержание от алкоголя увеличивает риск слабоумия. Употребление 40 граммов алкоголя в день "связано" со снижением риска развития деменции", — говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Возможные механизмы и роль воспаления

Авторы исследования не дали однозначного объяснения выявленной зависимости. При этом в публикации напоминается о более ранних научных данных, согласно которым алкоголь может снижать уровень воспаления в головном мозге. Воспаление является естественной реакцией организма, но при избыточной активности способно повреждать здоровые ткани.

В мозге хроническое воспаление может приводить к накоплению так называемых "мусорных" белков. Считается, что именно они играют ключевую роль в развитии деменции и других нейродегенеративных заболеваний.

Анализ данных и ограничения работы

В рамках исследования ученые проанализировали результаты 15 ранее проведенных работ, посвященных рискам развития деменции. В общей сложности были изучены данные о состоянии здоровья 24 478 человек, у 2 124 из которых в дальнейшем диагностировали деменцию.

Анализ показал, что люди, полностью воздерживавшиеся от алкоголя, чаще оказывались в группе с диагностированным слабоумием, чем те, кто употреблял спиртное в умеренных количествах.

При этом сами исследователи признали существенные ограничения работы. В частности, результаты не были скорректированы с учетом таких факторов, как питание, уровень физической активности и масса тела, которые также могут существенно влиять на риск когнитивных нарушений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Белая горячка возникает у 5–12% людей с алкогольной зависимостью — Даниил Давыдов сегодня в 12:42
Белая горячка маскируется под тревогу и бессонницу: главное отличие становится очевидным ночью

Белая горячка – это опасное состояние, возникающее после прекращения употребления алкоголя. Случае, если не обратиться за помощью, жизнь может оказаться под угрозой.

Читать полностью » Утреннее протирание лица льдом повысило упругость кожи — дерматологи сегодня в 8:19
Лёд касается кожи — и время отступает: эффект, который замечают уже через несколько недель

Протирание лица льдом — простой утренний ритуал, который влияет на тонус кожи, цвет лица и состояние пор при правильном подходе.

Читать полностью » Продажу напитка Aloe Vera приостановили из-за угрозы здоровью — Роспотребнадзор сегодня в 6:29
Маркетплейсам дали стоп-сигнал: напиток Aloe Vera проверяют на серьёзную угрозу

Роспотребнадзор приостановил продажу напитка Aloe Vera после сообщений о возможном содержании опасной технической жидкости.

Читать полностью » Лёгкий старт новогоднего ужина помогает избежать тяжести в желудке — Николай Миллер сегодня в 4:37
Начал с овощного салата и запечённой рыбы — теперь новогодний ужин не вызывает дискомфорта

Узнайте, как сделать новогоднее застолье сытным и вкусным, но не перегрузить желудок. Правильный порядок блюд и советы нутрициолога помогут сохранить комфорт и энергию на весь вечер.

Читать полностью » Небольшие порции на новогоднем столе снижают риск переедания — эндокринолог Виктория Садовская сегодня в 4:31
Когда алкоголь разжигает аппетит, а тарелка не знает меры: чем опасно новогоднее застолье

Эндокринолог назвала простые способы не переесть за новогодним столом — от контроля порций до умеренности с алкоголем.

Читать полностью » Чай матча окрашивает зубную эмаль сильнее кофе — стоматолог Екатерина Цыбина сегодня в 4:31
Зелёный напиток, который остаётся навсегда: как матча тихо переписывает цвет улыбки

Стоматолог объяснила, почему чай матча окрашивает зубы сильнее кофе и особенно заметен на светлой эмали.

Читать полностью » Алкоголь ежегодно становится причиной 800 тысяч смертей в Европе — ВОЗ сегодня в 4:14
Проблема, к которой привыкли: почему Европа продолжает терять людей из-за спиртного

ВОЗ заявила, что алкоголь ежегодно уносит около 800 тысяч жизней в Европе. Регион по-прежнему лидирует по уровню потребления спиртного.

Читать полностью » Спрос на услуги стилистов в Тюменской области вырос на 27% — Авито сегодня в 4:14
Гардероб как зеркало внутреннего кризиса: почему перед праздниками растёт спрос на стилистов

В Тюменской области резко вырос спрос на услуги стилистов — жители все чаще заказывают подбор образов и анализ внешности.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Мозг переходит в экономный режим при внезапной остановке мыслей — MEDIKFORUM.RU
Красота и здоровье
Кабачки снижают калорийность рациона и помогают худеть — врач Сергей Агапкин
Красота и здоровье
Длительное пребывание дома повышает риск тревожности и депрессии — Эдуард Мавлютов
Наука
Склонность к алкоголю связали с наследием неандертальцев — ученые Тартуского университета
Происшествия
В рейсовом автобусе под Новосибирском школьница родила мальчика — NGS.RU
Происшествия
Цепная авария с участием 67 автомобилей произошла в префектуре Гумма — Jiji Press
Технологии
Xiaomi зарегистрировала в России товарные знаки для продуктов и напитков — ТАСС
Общество
Минпросвещения утвердило единый порядок разбора школьных конфликтов — Минпросвещения РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet