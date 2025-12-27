Линия, которую не замечали: воздержание неожиданно связано с риском слабоумия

Полный отказ от алкоголя может быть связан с повышенным риском развития деменции — к такому выводу пришли авторы нового исследования, которое ставит под сомнение устоявшиеся представления о пользе трезвого образа жизни. При этом сами ученые подчеркивают: выводы требуют осторожного подхода и учета ряда важных ограничений. Об этом сообщает MEDIKFORUM.RU.

Неожиданные выводы исследования

Как отмечается в материале, связь между умеренным употреблением алкоголя и состоянием здоровья остается неоднозначной. Ряд научных работ указывает на потенциальный вред даже минимальных доз спиртного. Однако новое исследование показало иную картину: у людей, полностью отказавшихся от алкоголя, риск развития деменции оказался выше, чем у тех, кто употреблял его умеренно.

"Связь между умеренным потреблением и здоровьем не так очевидна. Некоторые исследования показывают, что даже легкий напиток может нанести вред вашему здоровью. Но недавнее исследование показало, что воздержание от алкоголя увеличивает риск слабоумия. Употребление 40 граммов алкоголя в день "связано" со снижением риска развития деменции", — говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Возможные механизмы и роль воспаления

Авторы исследования не дали однозначного объяснения выявленной зависимости. При этом в публикации напоминается о более ранних научных данных, согласно которым алкоголь может снижать уровень воспаления в головном мозге. Воспаление является естественной реакцией организма, но при избыточной активности способно повреждать здоровые ткани.

В мозге хроническое воспаление может приводить к накоплению так называемых "мусорных" белков. Считается, что именно они играют ключевую роль в развитии деменции и других нейродегенеративных заболеваний.

Анализ данных и ограничения работы

В рамках исследования ученые проанализировали результаты 15 ранее проведенных работ, посвященных рискам развития деменции. В общей сложности были изучены данные о состоянии здоровья 24 478 человек, у 2 124 из которых в дальнейшем диагностировали деменцию.

Анализ показал, что люди, полностью воздерживавшиеся от алкоголя, чаще оказывались в группе с диагностированным слабоумием, чем те, кто употреблял спиртное в умеренных количествах.

При этом сами исследователи признали существенные ограничения работы. В частности, результаты не были скорректированы с учетом таких факторов, как питание, уровень физической активности и масса тела, которые также могут существенно влиять на риск когнитивных нарушений.