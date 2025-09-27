Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
клюква
клюква
© commons.wikimedia.org by Cjboffoli is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:23

Сушка без правил превращает полезные ягоды в пыль: как не потерять урожай

Учёные: брусника и клюква помогают укреплять иммунитет и здоровье мочеполовой системы

Брусника и клюква издавна считались одними из самых полезных даров северных лесов. Наши предки не просто уважали эти ягоды — они использовали их для поддержания здоровья в тяжёлые времена, когда под рукой не было аптек и витаминных комплексов. Сегодня наука подтверждает народный опыт: в этих ягодах сконцентрированы витамины, органические кислоты и антиоксиданты. Они помогают укреплять иммунитет, заботятся о сосудах и поддерживают здоровье мочеполовой системы. Особенно ценными брусника и клюква становятся в холодное время года, когда простуды и вирусы атакуют организм. Их противовоспалительные свойства снижают риски осложнений и помогают быстрее восстановиться.

"Быстрая заморозка — оптимальный способ, сохраняющий почти весь витамин С и антиоксиданты", — сказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Сравнение способов заготовки

Способ Сохраняемое Потери Срок хранения
Заморозка Почти весь витамин С, антиоксиданты Минимальны До года
Сушка Минералы, антиоксиданты Разрушается витамин С Несколько лет
Сок Минералы, органические кислоты Витамин С исчезает До года
Протирка с сахаром Большая часть витаминов и кислот Часть антиоксидантов До 6-8 месяцев

Советы шаг за шагом: как заготовить ягоды

  1. Перед заморозкой тщательно переберите и промойте ягоды, обсушите на полотенце. Разложите тонким слоем на поддоне и поместите в морозильник. Через несколько часов пересыпьте в контейнеры или пакеты.

  2. Для сушки используйте электросушилку или духовку при минимальной температуре (около 50-60 градусов). Ягоды должны стать упругими и сухими, но не подгореть.

  3. Чтобы приготовить сок, лучше использовать соковыжималку или пресс. Готовый напиток прокипятите и разлейте по стерилизованным бутылкам или банкам.

  4. Для протирки с сахаром используйте мясорубку или блендер. На 1 кг ягод берут около 1,5 кг сахара. Смесь храните в холодильнике или погребе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: замораживание неразобранных ягод кучей.
    Последствие: ягоды смерзаются, часть сока вытекает, продукт теряет вкус.
    Альтернатива: быстрая заморозка тонким слоем.

  • Ошибка: хранение сушёных ягод в открытой таре.
    Последствие: впитывание влаги и плесень.
    Альтернатива: герметичная стеклянная банка или вакуумный контейнер.

  • Ошибка: варка ягод перед протиркой с сахаром.
    Последствие: разрушение витамина С.
    Альтернатива: протирать сырые ягоды и сразу смешивать с сахаром.

А что если…

Что делать, если свежие ягоды достать сложно? Отличным решением станут готовые продукты — например, морсы из клюквы и брусники, замороженные смеси или концентраты. Конечно, в них будет меньше витамина С, чем в свежих плодах, но минералы, органические кислоты и флавоноиды сохраняются. Такие напитки можно найти в супермаркетах, аптеках или заказать онлайн.

Плюсы и минусы разных способов

Метод Плюсы Минусы
Заморозка Максимум витаминов, простота Требует места в морозильнике
Сушка Долгий срок хранения, удобно в походах Потеря витамина С
Сок Удобно для напитков, концентрированность Практически нет витамина С
Сахарная протирка Сохраняется вкус и часть витаминов Высокая калорийность

FAQ

Как выбрать ягоды для заготовки?
Лучше всего использовать зрелые, но не переспелые плоды. Они плотнее, дольше хранятся и содержат больше полезных веществ.

Сколько стоит заморозка ягод?
Если есть собственный урожай, то цена равна затратам на электроэнергию. При покупке готовых замороженных ягод килограмм стоит примерно в 1,5-2 раза дороже свежего.

Что лучше — брусника или клюква?
Обе ягоды полезны. Брусника мягче по вкусу, содержит больше дубильных веществ. Клюква кислее, но богаче антиоксидантами и органическими кислотами.

Мифы и правда

  • Миф: при заморозке все витамины разрушаются.
    Правда: при быстрой заморозке сохраняется почти весь витамин С.

  • Миф: сушёные ягоды бесполезны.
    Правда: хоть витамин С и теряется, остаются минералы и антиоксиданты.

  • Миф: сахар полностью убивает пользу.
    Правда: он лишь повышает калорийность, а часть полезных веществ сохраняется.

3 интересных факта

  1. Брусника способна долго храниться без всякой обработки, если залить её холодной водой и держать в прохладном месте. Такой способ назывался "мочёная брусника".

  2. Клюкву в старину добавляли в мясные блюда — она помогала сохранять продукты дольше благодаря своим антисептическим свойствам.

  3. Из листьев брусники делают полезный чай, который используют при отёках и воспалениях.

Исторический контекст

  1. В Древней Руси бруснику заготавливали в кадках с холодной водой — так она стояла всю зиму.

  2. Клюква была известна в Европе с XVI века и считалась "ягодой от цинги".

  3. В Сибири ягоды продавали на ярмарках как ценный товар, особенно для путешественников и купцов, которые брали их в дорогу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Салат из рыбных консервов с рисом и яйцом получается питательным сегодня в 11:59

Рыбные консервы в новом свете: этот салат затмил все праздничные закуски

Салат из рыбной консервы с рисом и яйцом — лёгкий и сытный вариант для будней и праздников. Узнайте, как приготовить его вкусно и красиво!

Читать полностью » Свинина в духовке целиком получается сочной и ароматной сегодня в 11:02

Революция в запекании свинины: этот метод делает мясо сочным и ароматным

Сочная и ароматная свинина, запечённая целиком в духовке, — универсальное блюдо для праздников и ужинов. Узнайте секрет её приготовления!

Читать полностью » Куриный рулет с начинкой из сыра и клюквы создают гармонию вкусов и текстур сегодня в 10:56

Куриный рулет с клюквой — больше, чем просто закуска: этот рецепт заставит вас готовить его снова

Куриный рулет в беконе с сыром и клюквой — изысканное блюдо для ужина или праздника. Узнайте, как приготовить его дома без лишних хлопот!

Читать полностью » Грибной суп из белых грибов с картофелем получается лёгким, ароматным и невероятно вкусным сегодня в 10:53

Картошка и грибы — идеальное сочетание, но знали ли вы, что этот суп может быть таким вкусным

Ароматный суп из белых грибов с картофелем — простое и в то же время благородное блюдо русской кухни. Узнайте секрет его приготовления!

Читать полностью » Сметанный торт со сгущёнкой и черносливом получается нежным сегодня в 9:51

Торт, который вернёт вас в детство: сгущёнка, чернослив и сметана творят чудеса

Сметанный торт со сгущёнкой и черносливом — нежный десерт с лёгкой кислинкой и насыщенным кремом. Узнайте, как приготовить его дома!

Читать полностью » Специалисты определили оптимальные пропорции ингредиентов для приготовления мини-пирожков сегодня в 9:48

Превращаем обычный пирог в шедевр: секреты создания идеальных мини-пирожков для фуршета

Миниатюрные пирожки с разными начинками — идеальное угощение для фуршета. Легко готовятся, красиво смотрятся и мгновенно исчезают со стола!

Читать полностью » Аэрогриль готовит куриные голени с хрустящей корочкой за 20 минут сегодня в 8:45

Куриные голени в аэрогриле: даже соседи прибегут на запах — раскрываем секрет идеальной корочки

Хрустящие куриные голени с сочным мясом и ароматной корочкой — приготовьте в аэрогриле всего за 20 минут и удивите домашних!

Читать полностью » Кексы с изюмом в силиконовых формочках получаются мягкими и сохраняют форму при выпекании сегодня в 8:43

Кексы получаются идеальными с первого раза: раскрываем главный секрет профессиональных пекарей

Мягкие, ароматные и простые в приготовлении кексики с изюмом — идеальное дополнение к чаю или кофе. Узнайте все секреты их выпечки!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Йогатерапевт: чатуранга дандасана помогает развивать выносливость и контроль движений
Дом

Раствор уксуса снимает жир и налёт с пола без липкости — эксперты по клинингу
Еда

Листья хрена и эстрагон помогают сохранить хруст огурцов при засолке
Красота и здоровье

Нутрициолог Сусанна Аллаярова: привычка делиться едой помогает избавиться от переедания
Красота и здоровье

Исследование British Journal of Health Psychology: фрукты и овощи повышают удовлетворённость жизнью
Туризм

Национальный парк Чжанцзяцзе в Китае стал доступнее благодаря скоростным поездам
Технологии

Google представила Gemini 2.5 Flash и Flash Lite с экономией токенов до 50%
Авто и мото

Китайский стартап Momenta привлёк $6 млрд для технологий автономного вождения — CNBC
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet