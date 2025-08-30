Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Designed by Freepik by drobotdean is licensed under Public domain
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:53

Ошибки в хранении, из-за которой бельё пахнет затхлостью

Как правильно хранить бельё, чтобы оно не теряло свежесть

Постельное бельё после стирки пахнет чистотой, но через несколько дней в шкафу аромат исчезает. Причина — недостаточная вентиляция, влажность или близость к вещам, которые впитывают запахи. Чтобы ткань дольше оставалась свежей, важно не только стирать, но и хранить её правильно.

Подготовка к хранению

Складывать бельё стоит только полностью сухим. Даже лёгкая влажность приводит к затхлости и появлению неприятного запаха. Перед тем как убрать комплекты в шкаф, их лучше встряхнуть и аккуратно сложить, избегая сильных заломов.

Где хранить

Идеальное место — отдельная полка или ящик, куда не попадает влага и пыль. Лучше, если бельё хранится отдельно от повседневной одежды: оно не впитывает запахи духов, косметики или пищи.

Как сохранить аромат

Помогают небольшие хитрости. В шкаф можно положить саше с лавандой или сухими травами, мешочки с кофе или мятой. Современное решение — специальные парфюмы для белья: их распыляют на ткань при глажке или перед хранением. Лёгкий аромат держится дольше и создаёт ощущение свежести при каждом открытии шкафа.

Чего стоит избегать

Не складывайте бельё слишком плотно — ткани должны "дышать". Избегайте пластиковых пакетов: в них бельё быстро теряет запах и может приобрести затхлый оттенок.

Свежесть надолго

Правильное хранение позволяет постельному белью дольше оставаться чистым и ароматным. Ароматические саше, грамотное складывание и сухой шкаф превращают уход за текстилем в привычку, которая работает на уют в доме.

