Ошибки в хранении, из-за которой бельё пахнет затхлостью
Постельное бельё после стирки пахнет чистотой, но через несколько дней в шкафу аромат исчезает. Причина — недостаточная вентиляция, влажность или близость к вещам, которые впитывают запахи. Чтобы ткань дольше оставалась свежей, важно не только стирать, но и хранить её правильно.
Подготовка к хранению
Складывать бельё стоит только полностью сухим. Даже лёгкая влажность приводит к затхлости и появлению неприятного запаха. Перед тем как убрать комплекты в шкаф, их лучше встряхнуть и аккуратно сложить, избегая сильных заломов.
Где хранить
Идеальное место — отдельная полка или ящик, куда не попадает влага и пыль. Лучше, если бельё хранится отдельно от повседневной одежды: оно не впитывает запахи духов, косметики или пищи.
Как сохранить аромат
Помогают небольшие хитрости. В шкаф можно положить саше с лавандой или сухими травами, мешочки с кофе или мятой. Современное решение — специальные парфюмы для белья: их распыляют на ткань при глажке или перед хранением. Лёгкий аромат держится дольше и создаёт ощущение свежести при каждом открытии шкафа.
Чего стоит избегать
Не складывайте бельё слишком плотно — ткани должны "дышать". Избегайте пластиковых пакетов: в них бельё быстро теряет запах и может приобрести затхлый оттенок.
Свежесть надолго
Правильное хранение позволяет постельному белью дольше оставаться чистым и ароматным. Ароматические саше, грамотное складывание и сухой шкаф превращают уход за текстилем в привычку, которая работает на уют в доме.
