Жим в наклоне
Жим в наклоне
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Тренировки без отдыха, боль, пульс за 180: чего нельзя делать ни при каких кубиках

Эксперт: бодибилдинг на пределе возможностей может привести к остановке сердца

Он был кумиром миллионов, обладателем идеального тела и символом дисциплины. Но в 31 год Джо Линднер, известный как Джоэстетик, внезапно умер. Что стало причиной — и мог ли он выжить?

Смерть Джо шокировала более 8 миллионов его подписчиков. Молодой, харизматичный, в невероятной физической форме — таким его запомнили фанаты. Но, как оказалось, даже самое мускулистое тело может оказаться уязвимым. Что произошло — рассказал "КП Спорт" подполковник медслужбы в отставке и спортивный врач Александр Яблуновский.

Аневризма и ковид: опасный тандем

"Аневризма — это расслоение аорты. Внутренняя оболочка сосуда воспаляется, особенно на фоне ковида. Возникают тромбы, нарушается микроциркуляция", — объясняет Яблуновский.

При физической нагрузке организму требуется больше кислорода. Давление повышается, сосуды работают на пределе. Если они ослаблены воспалением — возникает риск их разрыва.

"Человек занимается активно, кислорода не хватает, система повышает давление. Если сосуды слабые — они рвутся. Это кровоизлияние. Можно умереть сразу".

"Шея — критическая зона"
За несколько дней до смерти Джо жаловался на боли в шее. Это важный симптом, который нельзя игнорировать:

"Кровоснабжение мозга зависит от позвоночной артерии, которая проходит через шейные позвонки. Если есть подвывихи или зажимы — артерия пережимается, мозг недополучает кислород", — говорит эксперт.

Когда кора мозга устаёт, она первая даёт сигнал "стоп" и отключает мышцы. Это защитный механизм.

"Устал не бицепс — устала кора. И если кислорода мало, а давление уже зашкаливает — всё может закончиться трагически".

Призвание или крайность?

"Бодибилдинг — это не просто спорт. Это психологическая установка: человек хочет быть идеальным. Но слишком сильное стремление к внешнему может быть опасно", — считает врач.

Нормальная физическая активность полезна. Но за гранью "хочу быть сильным" начинаются экстремальные режимы, где каждая тренировка — вызов организму. И не каждый его выдержит.

А допинг?

"Мы не можем утверждать, что Джо принимал препараты. Но бодибилдинг без добавок — редкость. Допинг стимулирует, но разрушает организм. Он мог усугубить общее состояние".

Кроме того, возможны скрытые воспалительные процессы — последствия ковида, инфекции, паразиты. Даже неправильное питание способно повлиять на сосудистую систему.

Можно ли было избежать трагедии?

"Если человек плохо себя чувствует, заниматься нужно в щадящем режиме. Всё должно быть адекватно: тренировки — по пульсу, осанка — ровная, нагрузка — дозированная. Это базовые правила".

Экстремальные нагрузки, которые превышают возможности тела — не героизм, а риск. Особенно после перенесённых инфекций.

Что важно запомнить
Смерть Джо Линднера — это трагедия. Но и важный урок. Даже супергеройский внешний вид не гарантирует здоровье. И если организм подаёт сигналы — их нельзя игнорировать.

