Погибший в крушении яхты британский мультимиллионер Линч снял ее с продажи незадолго до трагедии

Британский предприниматель Майкл Линч, погибший при крушении своей яхты Bayesian у побережья Сицилии, выставлял судно на торги, но снял его с продажи всего за месяц до трагедии. Об этом пишет газета Telegraph.

Согласно информации издания, технологический магнат выставил яхту на продажу еще в марте. Однако после благоприятного для себя судебного процесса в США, где Линча оправдали по делу о мошенничестве, он в июле решил отозвать предложение о продаже. Круиз на яхте был задуман для празднования его победы в суде.

Крушение Bayesian произошло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной катастрофы стал сильный смерч.

По последним данным, подтверждено шесть жертв, в числе которых председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга. 18-летняя дочь Линча Ханна остается пропавшей без вести.

Линч был основателем и руководителем компании Autonomy, которую в 2011 году продал американской Hewlett-Packard за 8,6 миллиарда фунтов стерлингов. Сам предприниматель заработал на этой сделке 500 миллионов фунтов, однако в 2018 году был обвинен в завышении стоимости Autonomy.

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