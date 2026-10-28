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Ребёнок и родитель обсуждают интернет-безопасность
Ребёнок и родитель обсуждают интернет-безопасность
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:25

В России обсуждают лимиты на зарубежный трафик: кого могут затронуть последствия

Введение лимитов на зарубежный интернет-трафик может привести к серьезным перебоям в работе популярных сервисов, считает эксперт по информационной безопасности, член правления РОЦИТ Андрей Ярных. В беседе с NewsInfo он подчеркнул, что реализация подобных ограничений крайне маловероятна из-за их критического влияния на устойчивость глобальной информационной сети.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минцифры прорабатывает вопрос установления лимитов на использование иностранного трафика. Инициатива может стать частью масштабной реформы телекоммуникационной отрасли. В рамках проекта предполагается пропускать данные с зарубежных доменов через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ).

Стоит отметить, что регуляторные механизмы в сети постоянно обновляются. Например, контроль IP-адресов уже стал частью системы обеспечения кибербезопасности.

Ярных отметил, что введение квот на трафик затронет инфраструктуру множества служб, которые используют западные сервера для поддержания своей жизнеспособности. По его словам, даже если сервис позиционируется как отечественный, для обеспечения надежности соединения в нем могут быть задействованы зарубежные элементы. Для пользователей это может обернуться не полным отключением, а существенным замедлением работы приложений.

При этом эксперт напомнил о существующих защитных механизмах: персональные данные россиян по закону должны храниться исключительно на серверах внутри страны. В некоторых случаях провайдерам приходится адаптироваться под новые требования, что сказывается на структуре региональных сетей.

"Многие сервисы, многие службы, в которых задействованы западные сервера, под вопросом будет доступ к ним для обычных пользователей. Все-таки на такие меры маловероятно, что пойдут. Тем более, существуют определенные ограничения, которые защищают", — пояснил Ярных.

Специалист добавил, что наибольшие трудности возникнут у тех, кто привык пользоваться исключительно иностранным софтом и платформами. Речь идет о мессенджерах и социальных сетях, чья технологическая база физически находится за пределами РФ. В то же время на рынке активно развиваются локальные альтернативы, которые практически не зависят от внешних каналов связи.

Однако проблемы со скоростью могут возникать из-за программных особенностей. Нередко медленный интернет связан с внутренними настройками операционной системы, а не только с внешними лимитами.

"В этом случае ограничение по трафику может оказаться заметным. Если пользуетесь отечественными, то здесь изначально строится на отечественной инфраструктуре, хотя у многих сервисов для обеспечения устойчивости существуют и зарубежные элементы инфраструктуры", — отметил эксперт.

Подобные меры контроля за трафиком обсуждаются на фоне регулярных технических сбоев в работе популярных коммуникационных приложений. Ранее фиксировались проблемы с видеосвязью, которые пользователи связывали с возможными блокировками, хотя официальные ведомства опровергали введение специальных ограничений. Вопрос информационной суверенности остается актуальным, особенно с учетом того, что мировой трафик постепенно локализуется внутри национальных границ государств.

Проверено экспертом: эксперт в области технологий Марина Левченко, эксперт в области технологий Алексей Левшин

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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