Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Верховный суд России
Верховный суд России
© commons.wikimedia.org by alexandergroshev is licensed under CC BY 3.0
Главная / Россия
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:57

Критика чиновников перестаёт быть ловушкой: Верховный суд очертил границы "ненависти"

Критика религиозных объединений не признана разжиганием ненависти — ВС РФ

Критика политиков, чиновников и религиозных объединений не должна автоматически становиться поводом для обвинений в разжигании ненависти. Верховный суд РФ призвал отличать резкие оценки и публичные споры от экстремистских призывов, уточнив границы допустимого в подобных делах. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на разъяснения, прозвучавшие 23 декабря на заседании пленума ВС.

Что Верховный суд отнёс к допустимой критике

"Критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политических или общественных деятелей в связи с исполнением ими своих полномочий или осуществлением иных действий, обусловленных их статусом, а равно политических, идеологических или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды", — указал Верховный суд.

В суде дали понять, что при рассмотрении подобных дел необходимо анализировать содержание высказываний и их направленность, а не ограничиваться фактом критики как таковой.

Где проходит граница с экстремизмом

Пленум, как отмечается, напомнил: под экстремизмом могут пониматься призывы к геноциду, массовым репрессиям, депортации и к противоправным действиям в отношении групп людей. Этот перечень задаёт ориентир для правоприменения и позволяет отличать выражение мнения от подстрекательства к насилию или дискриминационным практикам.

Отдельно подчёркнуто, что критика или осуждение политиков, чиновников, политических организаций и религиозных объединений сами по себе не являются разжиганием вражды. При этом решающим становится контекст: важно, направлено ли высказывание на унижение группы людей или призыв к действиям против неё. Позиция Верховного суда призвана снизить риск расширительного толкования экстремистских статей.

Символика и цели демонстрации

Ещё одно разъяснение пленума касается нацистской символики. Верховный суд указал, что её демонстрация возможна, если цель — борьба с экстремизмом. Таким образом, в оценке подобных эпизодов суды должны учитывать, для чего используется изображение или символ и какое сообщение передаёт автор.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автокредитование в России резко сократилось — директор по маркетингу НБКИ Волков сегодня в 12:58
Рынок дал по тормозам: автокредитование сократилось почти во всех регионах

Автокредитование в России сократилось более чем на треть, но Кубань сохранила место среди лидеров. Что стоит за резким спадом — в материале.

Читать полностью » Экспорт картофеля с Кубани сокращается почти на 46% — Минсельхоз края сегодня в 12:37
Картофель теряет экспорт, грибы идут в рост: странный разворот аграрной Кубани

Экспорт картофеля из Краснодарского края за год сократился почти наполовину, тогда как поставки грибов показали резкий рост.

Читать полностью » В Сочи подожгли Porsche во дворе из мести — ГУ МВД по Краснодарскому краю сегодня в 12:32
Пожар не по технической причине: в Сочи раскрыли умышленный поджог автомобиля

Поджог элитной иномарки во дворе в Сочи оказался актом мести: подозреваемым стал бывший супруг владелицы автомобиля.

Читать полностью » Кубань запрещает наём иностранцев по патентам с 2026 года — администрация края сегодня в 12:25
С 2026 года рынок труда Кубани ждёт резкий поворот: подписан документ, который меняет всё

В Краснодарском крае с 2026 года вводится полный запрет на работу иностранных граждан по патентам. Какие исключения предусмотрены и зачем принято это решение — в материале.

Читать полностью » Несовершеннолетнюю судят за фейковую угрозу школе — Кубань 24 сегодня в 12:21
Ложная тревога — реальный риск: чем закончилась выходка подростка в Усть-Лабинске

"Шутка" в мессенджере привела к суду: в Усть-Лабинске несовершеннолетнюю обвиняют в ложном сообщении об угрозе школе.

Читать полностью » Выплаты за первого ребёнка в 2026 превысят 1 млн рублей в Новгородской области — ТАСС сегодня в 11:14
Молодым мамам до 29 лет дают новый бонус: Новгородская область добавляет сотни тысяч к маткапиталу

В 2026 году молодые семьи в Новгородской области получат более 1 миллиона рублей за рождение первого ребенка, что изменит демографическую ситуацию региона.

Читать полностью » В 2025 году в Москве зафиксировано снижение сделок с ипотекой на новостройки на 27,7% сегодня в 10:16
Московский рынок недвижимости теряет ориентацию: что скрывает снижение ипотечных сделок с новостройками

В Москве число ипотечных сделок с новостройками снизилось на 27,7% в 2025 году, но в ноябре был зафиксирован рост числа сделок и доли сделок с ипотекой.

Читать полностью » На Урале ожидаются морозы до −38 градусов — Уральский гидрометцентр сегодня в 7:41
Холод, который не отпустит быстро: конец декабря готовит Уралу серьёзное испытание

Урал готовится к аномальным морозам: температура в Свердловской области может опуститься до -38 градусов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Зимние прогулки в Крыму укрепляют иммунитет и снижают стресс — врач Карпенко
Общество
Эколог Фролов связал риск клещей на ёлке с южными регионами — Фролов эколог
Общество
Россия оказалась под угрозой повышения пенсионного возраста: вот почему
ЮФО
Загрузка гостиниц Крыма на Новый год достигает 55% — глава Крыма Аксёнов
Авто и мото
Перегрев шин в обычной езде повышает риск разрыва и потери управляемости — автоэксперты
Мир
Обмен 2900 пленных согласовали власти Йемена и хуситы — Al Hadath
ЮФО
В Крыму продолжается масштабная модернизация дорожной сети
Мир
Безработица в Финляндии выросла до максимума с начала века — Bloomberg
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet