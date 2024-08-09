Делайте лимфодренажные упражнения по утрам: не заметите как похудеете

Бабочка лежа
Это упражнение поможет с утра проснуться, запустить метаболизм, улучшить пищеварение, вывести лишнюю воду.
Когда вы лежите в постели, вытяните руки вверх, ноги согните в коленях, стопы соедините. Из этого положения поднимайте и опускайте колени с небольшой амплитудой, но быстро. Делайте упражнение одну минуту.
Дыхательный вакуум
Лежите на спине, ноги согните в коленях. Положите руки на живот, делайте вдох и надувайте живот. Потом на выдохе сдувайте живот, втягивайте его как можно сильнее. Повторяйте по началу несколько раз, увеличивайте до 20 повторов.
Вибрация
Это упражнение улучшит обменные процессы, запустит лимфодренажный эффект и поможет в похудении.
Ляжьте на пол. Поднимите вверх руки и ноги. В этом положении активно трясите руками и ногами примерно минуту.
Фото: unsplash.com/Scott Webb (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Посольство РФ направило запрос на звонок с арестованным в США россиянином Кублицким
Российское посольство в Соединённых Штатах Америки отправило в исправительное учреждение в Майами запрос на телефонный разговор с россиянином Павлом Кублицким, которого недавно арестовали. Об этом информировали в постоянном дипломатическом представительстве, пишет российское агентство РИА Новости.
Судзуки: США должны извиниться перед гражданами Японии за атомные бомбардировки
Соединённые Штаты Америки должны публично принести извинения гражданам Японии за пережитые атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Такое мнение высказал российскому агентству РИА Новости депутат Палаты представителей Парламента Японии, а также создатель политической партии "Новая партия Дайти" Мунэо Судзуки.
Композитор Игорь Саруханов признался, что не знаком с творчеством Шамана
Композитор и музыкант Игорь Саруханов признался, что не знаком с творчеством певца Ярослава Дронова, известного как Шаман.
Агата Муцениеце окончательно рассталась с Павлом Прилучным в отпуске
Агата Муцениеце пыталась дать отношениям второй шанс и, по слухам, даже отправилась с ним в отпуск, но пара все-таки разошлась.