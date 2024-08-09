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Лимфодренажные упражнения для похудения
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Делайте лимфодренажные упражнения по утрам: не заметите как похудеете

Лимфодренажные упражнения для похудения

Бабочка лежа

Это упражнение поможет с утра проснуться, запустить метаболизм, улучшить пищеварение, вывести лишнюю воду.

Когда вы лежите в постели, вытяните руки вверх, ноги согните в коленях, стопы соедините. Из этого положения поднимайте и опускайте колени с небольшой амплитудой, но быстро. Делайте упражнение одну минуту.

Дыхательный вакуум

Лежите на спине, ноги согните в коленях. Положите руки на живот, делайте вдох и надувайте живот. Потом на выдохе сдувайте живот, втягивайте его как можно сильнее. Повторяйте по началу несколько раз, увеличивайте до 20 повторов.

Вибрация

Это упражнение улучшит обменные процессы, запустит лимфодренажный эффект и поможет в похудении.

Ляжьте на пол. Поднимите вверх руки и ноги. В этом положении активно трясите руками и ногами примерно минуту.

Фото: unsplash.com/Scott Webb (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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