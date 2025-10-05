Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 8:21

Газон без сорняков начинается осенью: неожиданный приём, о котором мало кто знает

Саймон Акеройд: мешок извести осенью поможет газону избавиться от сорняков к весне

Осень — время, когда большинство садоводов думают о подготовке к зиме, но есть один важный приём, который способен избавить газон от сорняков ещё до наступления весны. Опыт показывает: именно сейчас можно создать условия, при которых трава будет крепкой и густой, а нежелательные растения просто не смогут закрепиться.

"Все, что вам нужно для сада без сорняков, — это мешок извести, которая, по сути, просто измельченный известняк", — сказал профессиональный садовод Саймон Акеройд.

Почему сорняки появляются именно весной

Многие думают, что рост сорняков начинается в мае, но их цикл закладывается гораздо раньше. Конец лета и начало осени — момент, когда семена прорастают и формируют корни, которые весной быстро уходят в рост. Поэтому профилактика именно сейчас даёт лучшие результаты.

Известь регулирует кислотность почвы. Большинство сорняков предпочитают кислую среду, а вот газонные травы лучше чувствуют себя на нейтральных и слабощёлочных почвах.

Сравнение: почва для газона и почва для сорняков

Параметр

Идеальная для газона

Предпочтительная для сорняков

pH

6,0-7,0

4,5-5,5

Влажность

Умеренная

Часто переувлажнённая

Питательность

Богатая азотом и калием

Бедная, кислая среда

Советы шаг за шагом: как правильно внести известь

  1. Проверьте pH почвы с помощью теста (продаётся в садовых центрах).
  2. Запланируйте обработку на сухой безветренный день.
  3. Наденьте перчатки и защитную маску, чтобы избежать вдыхания пыли.
  4. Равномерно рассыпьте известь по газону, из расчёта около 50 г на 1 м².
  5. После внесения полейте участок лёгким дождеванием.
  6. Дайте почве время "отдохнуть" до весенних посадок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Внесение слишком большого количества извести.
    Последствие: Повышение pH выше нормы, дефицит магния, проблемы с фотосинтезом у растений.
    Альтернатива: Использовать дозатор для равномерного распределения и повторять процедуру раз в несколько лет.
  • Ошибка: Обработка при влажной почве после дождя.
    Последствие: образование комков, неравномерное распределение.
    Альтернатива: ждать, пока земля станет слегка подсушенной.

А что если не использовать известь?

Если игнорировать этот приём, весной сорняки займут пустоты быстрее, чем успеет развиться трава. Газон станет редким, потеряет цвет и потребует гораздо больше усилий для восстановления.

Плюсы и минусы внесения извести

Плюсы

Минусы

Снижение кислотности почвы

При передозировке — дефицит магния

Газон вытесняет сорняки

Необходимость регулярных проверок pH

Улучшение усвоения питательных веществ

Работы нужно проводить осенью

Повышение устойчивости травы к болезням

Требуется защитная экипировка

FAQ

Как часто нужно вносить известь?
Обычно достаточно раз в 3-4 года, но точный срок зависит от исходного уровня pH.

Можно ли использовать известь в огороде?
Да, но важно учитывать требования культур: капуста и лук любят известкованную почву, а томаты и картофель — нет.

Сколько стоит мешок извести?
Цена около 800 рублей за мешок 20-25 кг, в зависимости от региона и бренда.

Что лучше — доломитовая мука или садовая известь?
Доломитовая мука мягче действует и дополнительно обогащает почву магнием, садовая известь быстрее меняет pH.

Мифы и правда

  • Миф: известь сжигает растения.
    Правда: при соблюдении дозировки она безопасна.
  • Миф: известь заменяет удобрения.
    Правда: она лишь корректирует кислотность, а подкормки всё равно нужны.
  • Миф: обработка эффективна только весной.
    Правда: именно осень — лучший период.

Три интересных факта

  • Первые упоминания об известковании почвы встречаются в Древнем Риме.
  • В Европе известняк использовали не только в садоводстве, но и для строительства печей.
  • На кислых почвах без извести урожай пшеницы снижается почти вдвое.

